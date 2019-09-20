1:10, но без паники. Футбольный мир обсуждает разгромы ЦСКА и «Краснодар»

«Удар по имиджу российского футбола», «танцы на одних и тех же граблях», «хуже быть не может». Спортивные сайты наперебой цитируют футбольных экспертов, которые не стесняются в оценке матчей в Лиге Европы ЦСКА и «Краснодара». Общий счет встреч с «Лудогорцем» и «Базелем» - 1:10

Типичная сентенция в речи всех экспертов такая. Виктору Гончаренко не стоило ставить в оборону пусть талантливого, но все же очень юного защитника – 17-летнего Вадима Карпина и оставлять на скамейке запасных одного из лучших бомбардиров – Федора Чалова. Но решение, увы, выстраданное, потому что лазарет армейцев полон.

А что касается «Краснодара», то здесь, пожалуй, общее мнение высказал Василий Уткин, который авторитетно заявил, что раз команда не первый раз проигрывает за очень короткое время с большим счетом, а «быки», напомним, уступили «Олимпиакосу» 0:4, то выводы не сделаны, танцы на граблях продолжаются.

Чуть менее критичен оказался к командам заслуженный тренер России Александр Тарханов. Обсуждая с НСН два этих матча, он отметил, что трагедии делать не нужно.

«Наверное, что-то не получилось, потому что у ЦСКА молодая команда и молодая оборона. Первый тайм провели неплохо, атаковали, забили гол. Но за короткий промежуток времени развалились. "Краснодар" в этом году не демонстрирует той философии игры, которая была у команды эти годы. Идет вразнобой игра», - считает Тарханов.