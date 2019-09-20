1:10, но без паники. Футбольный мир обсуждает разгромы ЦСКА и «Краснодар»
В этом выпуске НСН-СПОРТ эксперты НСН по-разному оценили два проигранных матча топ-клубами РПЛ в Лиге Европы.
«Удар по имиджу российского футбола», «танцы на одних и тех же граблях», «хуже быть не может». Спортивные сайты наперебой цитируют футбольных экспертов, которые не стесняются в оценке матчей в Лиге Европы ЦСКА и «Краснодара». Общий счет встреч с «Лудогорцем» и «Базелем» - 1:10
Типичная сентенция в речи всех экспертов такая. Виктору Гончаренко не стоило ставить в оборону пусть талантливого, но все же очень юного защитника – 17-летнего Вадима Карпина и оставлять на скамейке запасных одного из лучших бомбардиров – Федора Чалова. Но решение, увы, выстраданное, потому что лазарет армейцев полон.
А что касается «Краснодара», то здесь, пожалуй, общее мнение высказал Василий Уткин, который авторитетно заявил, что раз команда не первый раз проигрывает за очень короткое время с большим счетом, а «быки», напомним, уступили «Олимпиакосу» 0:4, то выводы не сделаны, танцы на граблях продолжаются.
Чуть менее критичен оказался к командам заслуженный тренер России Александр Тарханов. Обсуждая с НСН два этих матча, он отметил, что трагедии делать не нужно.
«Наверное, что-то не получилось, потому что у ЦСКА молодая команда и молодая оборона. Первый тайм провели неплохо, атаковали, забили гол. Но за короткий промежуток времени развалились. "Краснодар" в этом году не демонстрирует той философии игры, которая была у команды эти годы. Идет вразнобой игра», - считает Тарханов.
В этих двух матчах есть три настораживающих фактора. Во-первых, проиграли сильнейшие клубы страны, во-вторых, проиграли с каким-то непозволительным счетом, в-третьих, проиграли не «Барселоне» или «Реалу», а вполне себе середнячкам.
Но списывать со счетов любого соперника, казалось бы, самого «проходимого» и слабого, в современном футболе нельзя.
«Сейчас очень сложно играть против любой команды, все умеют играть. «Боруссия» проиграла 0:4 «Вольфсбергу», команде, которая вообще впервые в Лиге Европы принимает участие. Бывает такое. Как сказал нападающий «Краснодара» Шапи Сулейманов, лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз по 0:1», - призвал не впадать в уныние и не паниковать Александр Тарханов.
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев возложил вину за поражение исключительно на тренеров, а наставник ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что всё это, конечно, неприятно, но точно не трагедия, под этим холодным душем приходится побывать всем молодым игрокам.
«Восстанавливать имидж» ЦСКА придется 3 октября в матче с «Эспаньолом», а «Краснодару» с «Хетафе» и по данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа.
Меж тем, УЕФА на своём официальном сайте огласил имена претендентов на звание лучшего футболиста игровой недели в Лиге Европы. Среди них есть нападающий «Лудогорца» Клаудиу Кешерю и хавбек «Базеля» Кевин Буа. Российские футболисты хоть сами в список лучших не попали, так хоть соперникам помогли.
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