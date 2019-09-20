Лучше один раз - 0:5, чем пять раз 0:1. ЦСКА и «Краснодар» терпят поражения
Заслуженный тренер Александр Тарханов пояснил НСН, почему проиграли ведущие клубы страны.
Два ведущих российских клуба ЦСКА и «Краснодар» проиграли с разгромным счетом в Лиге Европы. В матче 1-го тура группового этапа армейцы на выезде уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5. Это поражение стало самым крупным в истории «коней» в матчах этого евротурнира. Предыдущий антирекорд московская команда установила в четвертьфинале Лиги Европы сезона-2017/18, проиграв в гостях лондонскому «Арсеналу» (1:4).
Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявил, что «такие матчи тоже нужно пережить, их трудно принять, но надо… Трагедией это нельзя назвать, но большое разочарование, холодный душ».
«Краснодар», в свою очередь, также пропустил пять мячей от швейцарского «Базеля», правда, забить не смог ни одного.
Игрок сборной СССР, Заслуженный тренер России, футбольный эксперт Александр Тарханов назвал НСН причины поражения двух российских топ-клубов и призвал не хоронить команды раньше времени.
«Наверное, что-то не получилось, потому что у ЦСКА молодая команда и молодая оборона. Первый тайм провели неплохо, атаковали, забили гол. Но за короткий промежуток времени развалились. «Краснодар» в этом году не демонстрирует той философии игры, которая была у команды эти годы. Идет вразнобой игра», - считает Тарханов.
В этих двух матчах есть три настораживающих фактора. Во-первых, проиграли сильнейшие клубы, проиграли с каким-то непозволительным счетом, проиграли не «Барселоне» или «Реалу», а вполне себе середнячкам.
Но списывать со счетов любого соперника, казалось бы, самого «проходимого» и слабого, в современном футболе нельзя.
«Сейчас очень сложно играть против любой команды, все умеют играть. «Боруссия» проиграла 0:4 «Вольфсбергу», команде, которая вообще впервые в Лиге Европы принимает участие. Бывает такое. Как сказал нападающий «Краснодара» Шапи Сулейманов, лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз по 0:1», - призвал не впадать в уныние и не паниковать Александр Тарханов.
Гневными комментария в адрес ЦСКА и «Краснодара» уже разразились Александр Мостовой и Василий Уткин, Валерий Газзаев назвал эти поражения ударом по имиджу российского футбола. Ведь по играм наших команд в еврокубках мы судим о качестве отечественного футбола.
«Восстанавливать имидж» ЦСКА придется 3 октября в матче с «Эспаньолом», а «Краснодару» с «Хетафе».
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