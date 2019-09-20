Лучше один раз - 0:5, чем пять раз 0:1. ЦСКА и «Краснодар» терпят поражения

Два ведущих российских клуба ЦСКА и «Краснодар» проиграли с разгромным счетом в Лиге Европы. В матче 1-го тура группового этапа армейцы на выезде уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5. Это поражение стало самым крупным в истории «коней» в матчах этого евротурнира. Предыдущий антирекорд московская команда установила в четвертьфинале Лиги Европы сезона-2017/18, проиграв в гостях лондонскому «Арсеналу» (1:4).

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявил, что «такие матчи тоже нужно пережить, их трудно принять, но надо… Трагедией это нельзя назвать, но большое разочарование, холодный душ».

«Краснодар», в свою очередь, также пропустил пять мячей от швейцарского «Базеля», правда, забить не смог ни одного.

Игрок сборной СССР, Заслуженный тренер России, футбольный эксперт Александр Тарханов назвал НСН причины поражения двух российских топ-клубов и призвал не хоронить команды раньше времени.