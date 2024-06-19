«Царица и Эсватини»: Чем запомнилась первая неделя Игр БРИКС

ОТ ЭСВАТИНИ ДО ВЕЛИКОБРИТАНИИ: «ОЧЕНЬ КРУТОЙ СТАРТ?»

Спортивные игры стран БРИКС проводятся уже в пятый раз. Самые первые «пробные игры» прошли осенью 2016 года на Гоа, тогда единственным видом спорта был футбол. С тех пор соревнования принимали китайский Гуанчжоу, южноафриканские Йоханнесбург и Дурбан, и вот, в июне 2024 года пришла очередь Казани, куда приехали представители 90 стран – от экзотического африканского королевства Эсватини (бывший Свазиленд) до Китая и недружественных Франции и Великобритании.

Игры стартовали 12 июня. На сегодня в медальном зачете с космическим отрывом лидирует Россия (131 золотая, 80 серебряных и 51 бронзовая медаль), на втором месте Белоруссия (19 золотых медалей), на третьем Китай (17 золотых медалей). Далее расположились Иран, Узбекистан и Бразилия. При этом у Германии, Великобритании, Италии, Испании, Португалии, Швейцарии и Японии лишь по одной золотой медали за неделю.

«Для огромного количества наших спортсменов это очень крутой старт, с высоким уровнем организации, призами, вниманием СМИ. Многим и Олимпиада не светила, а здесь они смогли себя проявить. Однако с точки зрения конкуренции с Олимпиадой, пусть и заочной, Игры БРИКС пока выглядят довольно слабо. Турнир, где в теннисе лучший представитель – 546-я ракетка мира – заставляет иногда взгрустнуть», - отмечает в этой связи «Чемпионат».

С одной стороны, болельщиков привлекли выступления звезд гимнастики, олимпийских чемпионов Никиты Нагорного и Ангелины Мельниковой. С другой, – выигравший два золота синхронист Александр Мальцев в сольной технической программе соперничал с единственным соперником из Таиланда, а в произвольной и вовсе выступал в одиночестве.

«С большим удовольствием здесь выступаю. Когда мы выступаем, то ставим задачу на хороший прогон. Ставим цель не завоевать медаль, а показать хорошее выступление», - отметил четырехкратный чемпион мира Мальцев. При этом вне зависимости от количества соперников победители Игр БРИКС получают за каждое «золото» по 358 тыс. рублей.