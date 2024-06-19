«Царица и Эсватини»: Чем запомнилась первая неделя Игр БРИКС
Никита Нагорный не смог взять золото из-за мозоли, Полину Кнороз назвали царицей, Александр Мальцев соревновался сам с собой, а россияне узнали про королевство в Южной Африке.
Первая неделя проходящих в Казани Спортивных игр БРИКС позволила России обойти Китай и завоевать более 130 золотых медалей.
При этом старт задуманных как альтернатива Олимпиаде крупных международных соревнований смущает экспертов невысокой конкуренцией в отдельных видах спорта. Кроме того, часть внимания болельщиков забрал начавшийся в Германии Чемпионат Европы по футболу.
ОТ ЭСВАТИНИ ДО ВЕЛИКОБРИТАНИИ: «ОЧЕНЬ КРУТОЙ СТАРТ?»
Спортивные игры стран БРИКС проводятся уже в пятый раз. Самые первые «пробные игры» прошли осенью 2016 года на Гоа, тогда единственным видом спорта был футбол. С тех пор соревнования принимали китайский Гуанчжоу, южноафриканские Йоханнесбург и Дурбан, и вот, в июне 2024 года пришла очередь Казани, куда приехали представители 90 стран – от экзотического африканского королевства Эсватини (бывший Свазиленд) до Китая и недружественных Франции и Великобритании.
Игры стартовали 12 июня. На сегодня в медальном зачете с космическим отрывом лидирует Россия (131 золотая, 80 серебряных и 51 бронзовая медаль), на втором месте Белоруссия (19 золотых медалей), на третьем Китай (17 золотых медалей). Далее расположились Иран, Узбекистан и Бразилия. При этом у Германии, Великобритании, Италии, Испании, Португалии, Швейцарии и Японии лишь по одной золотой медали за неделю.
«Для огромного количества наших спортсменов это очень крутой старт, с высоким уровнем организации, призами, вниманием СМИ. Многим и Олимпиада не светила, а здесь они смогли себя проявить. Однако с точки зрения конкуренции с Олимпиадой, пусть и заочной, Игры БРИКС пока выглядят довольно слабо. Турнир, где в теннисе лучший представитель – 546-я ракетка мира – заставляет иногда взгрустнуть», - отмечает в этой связи «Чемпионат».
С одной стороны, болельщиков привлекли выступления звезд гимнастики, олимпийских чемпионов Никиты Нагорного и Ангелины Мельниковой. С другой, – выигравший два золота синхронист Александр Мальцев в сольной технической программе соперничал с единственным соперником из Таиланда, а в произвольной и вовсе выступал в одиночестве.
«С большим удовольствием здесь выступаю. Когда мы выступаем, то ставим задачу на хороший прогон. Ставим цель не завоевать медаль, а показать хорошее выступление», - отметил четырехкратный чемпион мира Мальцев. При этом вне зависимости от количества соперников победители Игр БРИКС получают за каждое «золото» по 358 тыс. рублей.
ГВОЗДЬ, СКАНДАЛЫ И ЦАРИЦА
Для некоторых стран участие в Играх БРИКС обернулось скандалами. Например, власти Молдавии пообещали наказать спортсменов, приехавших в Казань.
«Министерство запросило разъяснения у федераций, к которым принадлежат спортсмены - Ассоциации по единоборствам, Федерации дзюдо, Федерации самбо, Федерации художественной гимнастики. Если в результате внутреннего расследования выяснится, что федерации сознательно допустили делегацию спортсменов к участию, они рискуют сокращением или приостановкой финансирования», - пообещали в Минобразования Молдавии.
При этом сборная Армении по художественной гимнастике уже снялась с Игр БРИКС. Как пояснила гимнастка Сильва Саргсян, поводом для этого решения стала замена главного судьи на представителя Азербайджана.
Спортивная картина турнира не обошлась без сюрпризов. Например, «главная красотка» российской легкой атлетики, прыгунья с шестом Полина Кнороз (на фото) взяла «золото» с результатом 4,80 метра. Это позволило ей заочно обойти победительницу недавнего Чемпионата Европы Ангелику Мозер из Швейцарии, прыгнувшую в Риме на 4,78 метра. Ну а СМИ уже назвали Полину «царицей в шестах».
Удивительными оказались и результаты Игр в гимнастике, где Нагорный и Мельникова пока остаются без медалей.
«По ходу мне уже жизнь намекает, что пора накладки на гвоздь вешать. На самом деле, я был готов хорошо, но на первом элементе на брусьях сорвал мозоль во всю руку. Остались мои коронные – это вольные упражнения и опорный прыжок. Надеюсь, психологически и морально получится собраться. Эх, БРИКС! Возможно, золотая медаль многоборья дала бы мне мотивацию уйти из профессиональной карьеры, но теперь придётся остаться до Игр дружбы», – пошутил Нагорный в эфире «Матч ТВ».
Ну а Мельникову подвели собственные ошибки и необычные правила.
«Это такая глупая ошибка была, я понимала, что она будет стоить мне медали, потому что у нас молодые девчонки, они правда молодцы, они рвут и мечут. Я очень сильно за них рада, здорово, что у нас такое молодое поколение. (…) Чуть-чуть, конечно, не хватает международных соревнований, чуть-чуть не хватает больше иностранцев, потому что здесь у нас скудненько», – отметила 23-летняя Ангелина.
Главной звездой теннисного турнира Игр БРИКС является 21-летняя Полина Кудерметова, в январе 2023 года дебютировавшая на турнирах Большого шлема, но пока не проходившая там дальше первого раунда.
«Уровень турнира хороший, соперники высокого уровня — Индия, Сербия, Беларусь. Для нашего ближайшего резерва, для молодых спортсменов это очень полезные соревнования. И к тому же важно не вариться в собственном соку», — попытался взбодрить болельщиков президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
5-е Игры БРИКС продлятся в Казани до 23 июня, их талисманом стал оранжевый барсик Бриксик. Медали будут разыграны в 27 видах спорта, в числе которых есть экзотические «борьба на поясах» и «футбольное двоеборье».
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