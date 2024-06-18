В Зимбабве заявили о готовности вступить в БРИКС

Как отметила глава военного ведомства, БРИКС — прогрессивное объединение, предлагающее «альтернативные благоприятные условия для свободной торговли» с другими государствами, и его модель строится на «уникальных отношениях, преследующих цели неприсоединения».

«Зимбабве... уверена в способности БРИКС противостоять доминированию западных держав, бросить вызов их попыткам в одиночку принимать решения и продвигать более сбалансированную глобальную повестку», — подчеркнула Мучингури-Кашири.

Министр добавила, что БРИКС вместе с партнерами создают эффективный механизм для развития связей между странами мирового большинства.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о нескольких десятках государств, стремящихся присоединиться к БРИКС, напоминает 360.ru.

