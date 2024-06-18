В Зимбабве заявили о готовности вступить в БРИКС

Зимбабве готова вступить в БРИКС. Об этом заявила министр обороны республики Оппа Мучингури-Кашири, пишет газета The Herald.

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Как отметила глава военного ведомства, БРИКС — прогрессивное объединение, предлагающее «альтернативные благоприятные условия для свободной торговли» с другими государствами, и его модель строится на «уникальных отношениях, преследующих цели неприсоединения».

«Зимбабве... уверена в способности БРИКС противостоять доминированию западных держав, бросить вызов их попыткам в одиночку принимать решения и продвигать более сбалансированную глобальную повестку», — подчеркнула Мучингури-Кашири.

Министр добавила, что БРИКС вместе с партнерами создают эффективный механизм для развития связей между странами мирового большинства.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о нескольких десятках государств, стремящихся присоединиться к БРИКС, напоминает 360.ru.

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:ЗимбабвеБрикс

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