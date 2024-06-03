Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева победила 88-ю ракетку мира, представительницу Франции Варвару Грачеву со счетом 7:5, 6:2 в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Андреева впервые в карьере сыграет в четвертьфинала турнира Большого шлема.

Игра длилась час и 32 минуты, Андреева выполнив пять подач навылет, допустив три двойные ошибки и успешно реализовав пять брейк-пойнтов из девяти. Ее соперница, Варвара Грачева, сумела отправить одну подачу навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Россиянка Мирра Андреева впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA

В следующем этапе, в 1/4 финала турнира, Мирра Андреева встретится с белорусской теннисисткой, второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

В четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде 1 мая Андреева уступила белоруске Соболенко, напоминает газета «Известия».

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ФОТО: TASS / Zuma / Oscar J. Barroso
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