Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева победила 88-ю ракетку мира, представительницу Франции Варвару Грачеву со счетом 7:5, 6:2 в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Андреева впервые в карьере сыграет в четвертьфинала турнира Большого шлема.

Игра длилась час и 32 минуты, Андреева выполнив пять подач навылет, допустив три двойные ошибки и успешно реализовав пять брейк-пойнтов из девяти. Ее соперница, Варвара Грачева, сумела отправить одну подачу навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи.