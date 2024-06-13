Синхронистка Колесниченко принесла сборной РФ первое золото на Играх БРИКС

Колесниченко получила 313,6900 балла и принесла российской сборной первое золото на соревнованиях. Второй по итогам технической программы в сольных выступлениях стала представительница Белоруссии Василина Хандоженко (296,4750 балла), третье место заняла спортсменка из Узбекистана Диана Онкес (229,9334).

Игры БРИКС стартовали накануне в Казани, они продлятся до 23 июня. Участие в соревнованиях примут свыше 3 тысяч спортсменов из почти ста стран, пишет «Свободная пресса».

