Синхронистка Колесниченко принесла сборной РФ первое золото на Играх БРИКС

Трехкратная олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Колесниченко завоевала золотую медаль на Играх БРИКС по итогам технической программы сольных выступлений.

Казань примет Игры БРИКС-2024

Колесниченко получила 313,6900 балла и принесла российской сборной первое золото на соревнованиях. Второй по итогам технической программы в сольных выступлениях стала представительница Белоруссии Василина Хандоженко (296,4750 балла), третье место заняла спортсменка из Узбекистана Диана Онкес (229,9334).

Игры БРИКС стартовали накануне в Казани, они продлятся до 23 июня. Участие в соревнованиях примут свыше 3 тысяч спортсменов из почти ста стран, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Синхронное ПлаваниеКазаньБрикс

Горячие новости

Все новости

партнеры