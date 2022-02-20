Трусова заменила Валиеву в показательном выступлении на Играх в Пекине

Ранее в нем участвовала Камила Валиева, занявшая четвертое место в личном турнире.

Ранее в номере на музыку из фильма «Аладдин», Квителашвили появляется в образе синего джина из лампы, которую ранее в начале номера выносила Валиева. На этот раз лампу вынесла Трусова, завоевавшая серебрянную медаль в соревнованиях.

Напомним, 17 февраля на Олимпиаде состоялись соревнования фигуристок в женском одиночном фигурном катании. Золото Игр завоевала россиянка Анна Щербакова, серебряная медаль — у Александры Трусовой, бронзу взяла японка Каори Сакамото. Камила Валиева, вокруг которой в последние дни не утихает допинг-скандал, стала четвертой.

Глава МОК Томас Бах указал на холодное отношение тренеров к Валиевой и Трусовой.

