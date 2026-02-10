ФАС проверит обоснованность роста тарифов на коммуналку после жалоб россиян
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки тарифов на коммунальные услуги, чтобы оценить их экономическую обоснованность. Речь идет о ценах в сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения, сообщила пресс-служба ведомства.
В службе пояснили, что контрольно-надзорные мероприятия проводятся на фоне публикаций в СМИ и обращений граждан, которые сообщают о росте тарифов выше допустимого уровня. Проверки будут вести как центральный аппарат ФАС, так и территориальные управления.
Антимонопольное ведомство напомнило, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС выросла на 2%, что должно было отразиться на стоимости коммунальных услуг в пределах 1,7%. При этом в ФАС подчеркнули, что речь идет об изменении налогообложения, а не о пересмотре самих регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельными решениями.
С начала февраля 2026 года ФАС уже проверяет органы тарифного регулирования в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Плановые проверки также запланированы в Сахалинской и Псковской областях, а также в Удмуртской республике, передает «Радиоточка НСН».
