ФАС проверит обоснованность роста тарифов на коммуналку после жалоб россиян

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки тарифов на коммунальные услуги, чтобы оценить их экономическую обоснованность. Речь идет о ценах в сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения, сообщила пресс-служба ведомства.

В службе пояснили, что контрольно-надзорные мероприятия проводятся на фоне публикаций в СМИ и обращений граждан, которые сообщают о росте тарифов выше допустимого уровня. Проверки будут вести как центральный аппарат ФАС, так и территориальные управления.