По ее словам, при совместном первоначальном взносе второй супруг может претендовать на долю в квартире, даже если в какой-то момент перестал выплачивать ежемесячные платежи.

«При совместном первом взносе человек, отказавшийся платить ежемесячный платеж, конечно имеет право на часть квартиры. В данном случае применяется порядок регресса. Если одна сторона уклоняется платить платежи по ипотеке, но является созаемщиком или поручителем, а имущество совместно нажитое, вторая сторона имеет право обратиться в суд и возложить бремя обязательств на лишение 1/2 доли кредитных платежей. Также с согласия банка через суд можно сделать два титульных заемщика. Второй созаемщик будет солидарным. Если, например, ежемесячные платежи не будут оплачиваться, банк обратиться за взысканием денежных средств в суд, два человекам будут солидарными ответчиками по делу, будут одинаково выступать по обязательствам. Но это редкий случай, когда банк идет на это», - сказала она.

Ранее адвокат по семейному праву юридической компании Stepanov GROUP Инна Рахманова отметила, что совместным имуществом считается практически все, что было приобретено супругами во время брака. По ее словам, при разводе совместная собственность всегда делится поровну, за исключением случаев, указанных в брачном договоре, передает «Радиоточка НСН».

