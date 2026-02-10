Платить без манипуляций: Как разделить квартиру в ипотеке при разводе
Споры о разделе ипотечного имущества при разводе возникают в 90% случаев, рассказала НСН Анна Фролова.
Самый простой способ разделить ипотечную квартиру при разводе, если оба супруга выступают созаемщиками, – полностью погасить стоимость кредита перед банком, заявила в беседе с НСН семейный юрист Анна Фролова.
Каждый пятый россиянин (21%) считает первоначальный взнос по ипотеке главным доказательством серьезных намерений партнера, следует из исследования девелопера Level Group, которое имеется в распоряжении НСН. По данным статистики, этот показатель важнее чем свадьба (18%) или готовность завести общих детей (17%). Фролова отметила, что в случае развода спор о разделе ипотечного имущества возникает нередко.
«В 90% случаев возникает спор о разделе ипотечного имущества. Чаще всего возникает проблема – на ком останется бремя уплаты платежей, и каким образом будет делиться ипотечное имущество, которое фактически еще является залоговым объекта банка. Банки в данном случае имеют право принимать решения – соглашаться на раздел имущества супругов или оставить все как было в договоре. Если оба супруга являются сособственниками, созаемщиками, юристы видят эффективным только вариант продажи имущества, полного погашения стоимости кредита и раздела остатка суммы напополам. В ином случае разделить имущество через суд чаще всего не представляется возможным. Оно является залогом банка, значит, не является полностью долевой собственностью супругов», - рассказала она.
Как подчеркнула собеседница НСН, поделить квартиру можно после полного погашения ипотеки, либо продажи недвижимости по согласию банка.
«Титульный собственник, который со своего счета оплачивает платежи, может отказаться вносить оплату. Это становится средством для манипуляции вторым супругом. Чаще всего подключаются и интересы детей, в семейную ипотеку в 80% вкладывается и материнский капитал. Тогда ситуация осложняется, и супруги уходят в долгие годы судебных тяжб. Умные люди, которые не вступают в такие конфликтные манипуляторные отношения чаще склоняются к тому, чтобы погасить полностью долг и поделить имущество пополам в долевой собственности, либо продать объект с согласия банка. Затем разницу между продажной стоимостью и погашением кредита делят пополам и спокойно расходятся», - объяснила Фролова.
По ее словам, при совместном первоначальном взносе второй супруг может претендовать на долю в квартире, даже если в какой-то момент перестал выплачивать ежемесячные платежи.
«При совместном первом взносе человек, отказавшийся платить ежемесячный платеж, конечно имеет право на часть квартиры. В данном случае применяется порядок регресса. Если одна сторона уклоняется платить платежи по ипотеке, но является созаемщиком или поручителем, а имущество совместно нажитое, вторая сторона имеет право обратиться в суд и возложить бремя обязательств на лишение 1/2 доли кредитных платежей. Также с согласия банка через суд можно сделать два титульных заемщика. Второй созаемщик будет солидарным. Если, например, ежемесячные платежи не будут оплачиваться, банк обратиться за взысканием денежных средств в суд, два человекам будут солидарными ответчиками по делу, будут одинаково выступать по обязательствам. Но это редкий случай, когда банк идет на это», - сказала она.
Ранее адвокат по семейному праву юридической компании Stepanov GROUP Инна Рахманова отметила, что совместным имуществом считается практически все, что было приобретено супругами во время брака. По ее словам, при разводе совместная собственность всегда делится поровну, за исключением случаев, указанных в брачном договоре, передает «Радиоточка НСН».
