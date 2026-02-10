«Даже сейчас зимой на прилавках магазинов присутствуют российские ягоды. Например, есть хозяйства, которые выращивают землянику садовую даже в самые холодные и темные месяцы года, используя технологию выращивания с досвечиванием. И все же большая часть ягод на российском рынке пока импортируется. Россия обеспечивает себя ягодами на 70-75%. Самая выращиваемая ягода в мире – это земляника садовая, которая обычно в магазине обозначается как клубника. Это ягода номер один и в мире, и в России. Следующая по популярности в продаже ягода - голубика. На данный момент выращивают ее у нас не так много, продажи во многом зависят от импорта. Но объем производства голубики и площади ее выращивания в России растут на протяжении уже семи лет и перспективы дальнейшего увеличения ее производства значительны. Ягода номер три – это малина. Следующие по объемам - облепиха, черная смородина, жимолость, ежевика», - рассказала она.

Козий подчеркнула, что 2025 год был не самым благоприятным для урожая ягод.

«На объем урожая ягод максимальное влияние оказывают погодные условия. В 2025 году на юге России фиксировались сразу несколько волн неблагоприятных погодных явлений: весенние заморозки, которые затронули ранние сорта ягодных культур, далее засуха в середине и в конце лета. Поэтому объем урожая в южных регионах, которые вытягивали ситуацию в прошлом году, будет меньше. При этом урожай в хозяйствах средней полосы обещает быть намного большим, чем год назад, и общий результат ягодной отрасли нашей страны обещает быть ощутимо выше, чем годом ранее. Официальная статистика обычно публикуется в марте, тогда мы получим конкретные цифры объема урожая в сезоне 2025 года», - добавила собеседница НСН.

В России выращивается не более 10% черешни, которая попадает на стол к россиянам, заявила НСН руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

