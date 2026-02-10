«Понторезка»: Чем удивит складной смартфон от Samsung за 500 тысяч рублей
Новый трёхстворчатый Galaxy Z Trifold уступает в функциональности Huawei и Honor, рассказал НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.
Новый трёхстворчатый складной смартфон Galaxy Z Trifold от Samsung подойдет в первую очередь тем, кто хочет пустить пыль в глаза, а не тем, кому требуется функциональность. Об этом НСН заявил ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.
В России начали сбор предварительных заказов на новейший смартфон Samsung Galaxy Z Trifold. Стоимость гаджета в базовой комплектации в авторизованном фирменном магазине Samsung составляет 499 990 рублей. За ту же модель в США просят в два с лишним раза меньше — там новинка поступила в продажу в конце января по цене $2899. Корейский гаджет также вдвое дороже пары iPhone 17 Pro Max с 2 Тбайт памяти — самых дорогих «яблочных» гаджетов. В России отправка устройств первым владельцам начнётся 24 февраля.
«Samsung Galaxy Z Trifold я бы назвал «понторезкой». Вполне себе имеет место быть, чтобы кто-то показал, что у него телефон дороже, чем у всех остальных. Только с такой точки зрения цена допустима. Это промежуточное звено между телефоном и планшетом. Получается толстый телефон, который в нужный момент может превратиться в планшет. Он не такой тонкий и изящный, как традиционный смартфон, можно найти гаджеты, где и камеры будут лучше. Как планшет он тоже уступает негибридным вариантам. Поскольку экран у него гибкий, это заметно, ощущается по линии сгиба. Таким образом в качестве собственно планшета удобнее использовать отдельный такой гаджет», - пояснил собеседник НСН.
По оценке эксперта, аналогичные модели китайских производителей производят более благоприятное впечатление.
«Ранее я тестировал складные смартфоны Huawei и Honor. Они были более технологичные, чем такого же плана гаджеты от Samsung. Китайские модели тоньше, легче, у них более продвинутые механизмы складывания. Получается, китайцы впереди, а корейцы – догоняющие. Аудитория у Galaxy Z Trifold могла бы появиться, если бы он стоил 100 тысяч рублей, тогда его могли бы приобретать те, кто ищет промежуточный вариант покупки вместо телефона и планшета отдельно сразу «два в одном флаконе». За объявленную цену – это сомнительное удовольствие», - заключил Илья Корнейчук.
За 500 тысяч рублей потенциальные покупатели получат устройство со следующими характеристиками: тройной экран Dynamic AMOLED 2X диагональю под 10 дюймов в разложенном виде, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, основная камера на 200 Мп с дополнительными модулями на 12 и 10 Мп, аккумулятор ёмкостью 5600 мАч с поддержкой проводной зарядки 45 Вт.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», марка смартфонов Apple оказалась самой популярной у россиян в 2025 году по подсчетам мобильных операторов, а iPhone 11 – наиболее востребованной моделью в этой категории.
«Понторезка»: Чем удивит складной смартфон от Samsung за 500 тысяч рублей
