«Samsung Galaxy Z Trifold я бы назвал «понторезкой». Вполне себе имеет место быть, чтобы кто-то показал, что у него телефон дороже, чем у всех остальных. Только с такой точки зрения цена допустима. Это промежуточное звено между телефоном и планшетом. Получается толстый телефон, который в нужный момент может превратиться в планшет. Он не такой тонкий и изящный, как традиционный смартфон, можно найти гаджеты, где и камеры будут лучше. Как планшет он тоже уступает негибридным вариантам. Поскольку экран у него гибкий, это заметно, ощущается по линии сгиба. Таким образом в качестве собственно планшета удобнее использовать отдельный такой гаджет», - пояснил собеседник НСН.

По оценке эксперта, аналогичные модели китайских производителей производят более благоприятное впечатление.

«Ранее я тестировал складные смартфоны Huawei и Honor. Они были более технологичные, чем такого же плана гаджеты от Samsung. Китайские модели тоньше, легче, у них более продвинутые механизмы складывания. Получается, китайцы впереди, а корейцы – догоняющие. Аудитория у Galaxy Z Trifold могла бы появиться, если бы он стоил 100 тысяч рублей, тогда его могли бы приобретать те, кто ищет промежуточный вариант покупки вместо телефона и планшета отдельно сразу «два в одном флаконе». За объявленную цену – это сомнительное удовольствие», - заключил Илья Корнейчук.