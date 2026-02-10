Минюст США раскрыл ранее скрытые имена по делу Эпштейна
Министерство юстиции США обнародовало ряд имен, которые ранее были вымараны из опубликованных документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Тодд Бланш.
По его словам, ведомство открыло все имена лиц, которые не являются пострадавшими по делу, подчеркнув приверженность принципу прозрачности. Таким образом Бланш отреагировал на требования конгрессмена Томаса Мэсси раскрыть информацию и объяснить причины прежнего засекречивания данных.
Замминистра также уточнил, что в одном из документов было раскрыто имя американского предпринимателя и бывшего руководителя компании Victoria’s Secret Леса Векснера.
Решение Минюста последовало после того, как члены конгресса ознакомились с несколькими неотредактированными материалами и заявили, что имена как минимум шести влиятельных лиц, предположительно связанных с деятельностью Эпштейна, были сознательно скрыты от общественности. Одного из них законодатели охарактеризовали как известную фигуру, занимающую высокий пост в иностранном правительстве, и не исключили возможности публичного оглашения этих имен в конгрессе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дуров заявил о попытках вытеснения Telegram в России
- Глава евродипломатии анонсировала требования ЕС к России по Украине
- СМИ: ЕК обсуждает полный запрет криптовалютных операций с Россией
- ФАС проверит обоснованность роста тарифов на коммуналку после жалоб россиян
- «Понторезка»: Чем удивит складной смартфон от Samsung за 500 тысяч рублей
- Маркер серьезности: Почему россияне выбирают партнера по готовности взять ипотеку
- Минюст США раскрыл ранее скрытые имена по делу Эпштейна
- Платить без манипуляций: Как разделить квартиру в ипотеке при разводе
- Не жизнь, а малина: Россия обеспечивает себя ягодами на 75%
- Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru