Минюст США раскрыл ранее скрытые имена по делу Эпштейна

Министерство юстиции США обнародовало ряд имен, которые ранее были вымараны из опубликованных документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Тодд Бланш.

По его словам, ведомство открыло все имена лиц, которые не являются пострадавшими по делу, подчеркнув приверженность принципу прозрачности. Таким образом Бланш отреагировал на требования конгрессмена Томаса Мэсси раскрыть информацию и объяснить причины прежнего засекречивания данных.