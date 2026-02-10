Минюст США раскрыл ранее скрытые имена по делу Эпштейна

Министерство юстиции США обнародовало ряд имен, которые ранее были вымараны из опубликованных документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Тодд Бланш.

По его словам, ведомство открыло все имена лиц, которые не являются пострадавшими по делу, подчеркнув приверженность принципу прозрачности. Таким образом Бланш отреагировал на требования конгрессмена Томаса Мэсси раскрыть информацию и объяснить причины прежнего засекречивания данных.

Замминистра также уточнил, что в одном из документов было раскрыто имя американского предпринимателя и бывшего руководителя компании Victoria’s Secret Леса Векснера.

Решение Минюста последовало после того, как члены конгресса ознакомились с несколькими неотредактированными материалами и заявили, что имена как минимум шести влиятельных лиц, предположительно связанных с деятельностью Эпштейна, были сознательно скрыты от общественности. Одного из них законодатели охарактеризовали как известную фигуру, занимающую высокий пост в иностранном правительстве, и не исключили возможности публичного оглашения этих имен в конгрессе, передает «Радиоточка НСН».

