Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны России (ПВО) с 16:00 до 18:00 мск уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над территорией страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Основной удар пришелся на Краснодарский край, где были сбиты 16 дронов. Еще 12 беспилотников перехватили в Белгородской области. Кроме того, по два аппарата уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей. Еще один беспилотник был сбит над территорией Крыма.

Минобороны: Средства ПВО за день уничтожили 4 украинских БПЛА

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

