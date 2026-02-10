СМИ: ЕК обсуждает полный запрет криптовалютных операций с Россией

Европейская комиссия рассматривает возможность полного запрета криптовалютных транзакций с Россией, чтобы лишить Москву доступа к альтернативным финансовым инструментам для обхода санкций. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на внутренний документ ЕК.

Согласно материалу, Брюссель предлагает ввести масштабный запрет на все криптовалютные платформы, созданные в России, а также на любое взаимодействие с российскими поставщиками услуг в сфере криптоактивов. Речь идет как о переводе, так и об обмене цифровых валют.

Как отмечает издание, в Еврокомиссии считают такой подход более эффективным, чем точечное включение отдельных компаний в санкционные списки. По мнению европейских чиновников, адресные ограничения не дают нужного эффекта, поскольку приводят лишь к созданию новых структур для обхода санкций. В ЕК утверждают, что российские криптоплатформы используются для поддержки торговли товарами, применяемыми в конфликте против Украины.

Цель предлагаемого запрета — обеспечить максимальную действенность санкционного режима и перекрыть возможности использования криптовалют вне традиционной банковской системы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / OLIVIER HOSLET / EPA
ТЕГИ:КриптовалютаРоссияЕврокомиссия

