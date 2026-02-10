СМИ: ЕК обсуждает полный запрет криптовалютных операций с Россией
Европейская комиссия рассматривает возможность полного запрета криптовалютных транзакций с Россией, чтобы лишить Москву доступа к альтернативным финансовым инструментам для обхода санкций. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на внутренний документ ЕК.
Согласно материалу, Брюссель предлагает ввести масштабный запрет на все криптовалютные платформы, созданные в России, а также на любое взаимодействие с российскими поставщиками услуг в сфере криптоактивов. Речь идет как о переводе, так и об обмене цифровых валют.
Как отмечает издание, в Еврокомиссии считают такой подход более эффективным, чем точечное включение отдельных компаний в санкционные списки. По мнению европейских чиновников, адресные ограничения не дают нужного эффекта, поскольку приводят лишь к созданию новых структур для обхода санкций. В ЕК утверждают, что российские криптоплатформы используются для поддержки торговли товарами, применяемыми в конфликте против Украины.
Цель предлагаемого запрета — обеспечить максимальную действенность санкционного режима и перекрыть возможности использования криптовалют вне традиционной банковской системы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дуров заявил о попытках вытеснения Telegram в России
- Глава евродипломатии анонсировала требования ЕС к России по Украине
- СМИ: ЕК обсуждает полный запрет криптовалютных операций с Россией
- ФАС проверит обоснованность роста тарифов на коммуналку после жалоб россиян
- «Понторезка»: Чем удивит складной смартфон от Samsung за 500 тысяч рублей
- Маркер серьезности: Почему россияне выбирают партнера по готовности взять ипотеку
- Минюст США раскрыл ранее скрытые имена по делу Эпштейна
- Платить без манипуляций: Как разделить квартиру в ипотеке при разводе
- Не жизнь, а малина: Россия обеспечивает себя ягодами на 75%
- Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru