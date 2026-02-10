Глава евродипломатии анонсировала требования ЕС к России по Украине
Глава европейской дипломатии заявила о намерении подготовить перечень уступок, которые Евросоюз намерен требовать от России в рамках возможного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.
По словам Каи Каллас, европейская сторона должна четко обозначить свои условия всем участникам переговорного процесса, включая Россию и США. Она подчеркнула, что принятие решений невозможно без согласия европейцев, и добавила, что требования Европы следует адресовать именно российской стороне, а не Украине, которая, по ее оценке, уже находится под значительным давлением.
Как отмечает Reuters, Каллас указала на необходимость активной роли ЕС в переговорах и на том, что Европа должна самостоятельно формировать свою позицию и отстаивать ее за столом обсуждений.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что у Европы отсутствует мирная повестка по Украине и что она, по его словам, занимает сторону продолжения конфликта. Он также называл неприемлемыми для Москвы инициативы Брюсселя по урегулированию, считая их направленными на блокирование мирного процесса, передает «Радиоточка НСН».
