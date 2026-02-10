Глава евродипломатии анонсировала требования ЕС к России по Украине

Глава европейской дипломатии заявила о намерении подготовить перечень уступок, которые Евросоюз намерен требовать от России в рамках возможного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

По словам Каи Каллас, европейская сторона должна четко обозначить свои условия всем участникам переговорного процесса, включая Россию и США. Она подчеркнула, что принятие решений невозможно без согласия европейцев, и добавила, что требования Европы следует адресовать именно российской стороне, а не Украине, которая, по ее оценке, уже находится под значительным давлением.