Тренер раскрыл секрет доминирования россиян на Кубке мира по ледовому плаванию
Российская команда по зимнему плаванию долго и упорно тренировалась, чтобы хорошо выступить на Кубке мира в Аргентине, заявил НСН Андрей Замыслов.
Многократный чемпион и призер Кубков и Чемпионатов мира по зимнему и ледовому плаванию, тренер по плаванию Андрей Замыслов рассказал НСН, чем этот вид спорта отличается от обычного плавания, как российской команде удалось добиться успеха на международном старте, и где все желающие могут попробовать эту дисциплину.
Четыре золотые медали в четырех стартах завоевали российские атлеты в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине. Они стали лучшими на дистанциях 25 метров баттерфляем среди мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем, а также 200 метров брассом. Замыслов подчеркнул, что секрет успеха российской команды кроется в регулярных тренировках.
«Ребята готовились, смотрели результаты. Пытаемся и дальше продолжать в том же духе. Наши команды от года к году формируется все сильнее и сильнее, поэтому я считаю, этот результат закономерен. Зимнее плавание у нас в стране официально признано видом спорта и внесено во Всероссийский реестр видов спорта. Есть нормативная сетка, поэтому есть к чему стремиться: выход на международную арену. Это, я считаю, высшая степень результата тренировок. Попробуем все сделать для этого», — поделился собеседник НСН.
Он отметил, что от классического плавания эта дисциплина отличается температурой воды: соревнования проводятся на открытой воде или в неотапливаемых мобильных бассейнах-прорубях. Тренер добавил, что в Аргентине для спортсменов созданы хорошие условия.
«Атлеты плавают в открытой ледяной воде. Бассейн в Аргентине собран на озере Лаго-Архентино, образованного за счет таяния ледника, соответственно, вода там всегда на отметке 2°. Идеальные условия: бассейн площадью 25 метров с разворотными стенками», — отметил он.
Для подготовки к таким стартам атлеты регулярно тренируются в ледяной воде. Занятия доступны для людей разной подготовки, в том числе новичков, добавил Замыслов.
«У нас в Москве на Грибном канале всю зиму стоит незамерзающий бассейн 25 метро длиной и 10 шириной, на четыре дорожки, где еженедельно проходят тренировки. Люди, кто интересуется этим спортивным направлением, оттачивает там свое спортивное мастерство. Также приглашаем всех желающих попробовать свои силы. Холодная вода — это хорошее настроение, это здоровье, это позитив», — заключил тренер.
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