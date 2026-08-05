Четыре золотые медали в четырех стартах завоевали российские атлеты в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине. Они стали лучшими на дистанциях 25 метров баттерфляем среди мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем, а также 200 метров брассом. Замыслов подчеркнул, что секрет успеха российской команды кроется в регулярных тренировках.

«Ребята готовились, смотрели результаты. Пытаемся и дальше продолжать в том же духе. Наши команды от года к году формируется все сильнее и сильнее, поэтому я считаю, этот результат закономерен. Зимнее плавание у нас в стране официально признано видом спорта и внесено во Всероссийский реестр видов спорта. Есть нормативная сетка, поэтому есть к чему стремиться: выход на международную арену. Это, я считаю, высшая степень результата тренировок. Попробуем все сделать для этого», — поделился собеседник НСН.

Он отметил, что от классического плавания эта дисциплина отличается температурой воды: соревнования проводятся на открытой воде или в неотапливаемых мобильных бассейнах-прорубях. Тренер добавил, что в Аргентине для спортсменов созданы хорошие условия.

«Атлеты плавают в открытой ледяной воде. Бассейн в Аргентине собран на озере Лаго-Архентино, образованного за счет таяния ледника, соответственно, вода там всегда на отметке 2°. Идеальные условия: бассейн площадью 25 метров с разворотными стенками», — отметил он.