Число жалоб на страховщиков по ОСАГО выросло почти на 20%

Количество претензий российских автомобилистов к страховым компаниям по полисам ОСАГО увеличилось почти на 20% по итогам первого полугодия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные службы финансового уполномоченного, где отметили значительный рост обращений граждан по спорам о выплатах и восстановлении машин.

Из более чем 101 тысячи поступивших жалоб почти 79 тысяч касались деятельности страховщиков. Подавляющее большинство из них связано именно с договорами ОСАГО. Основной причиной недовольства автовладельцев остается неисполнение компаниями обязательств по организации ремонта поврежденных транспортных средств в натуральной форме, а также нарушение установленных законом 30-дневных сроков восстановления автомобилей.