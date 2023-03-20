Тренер ПСЖ опроверг конфликт с Месси

По его словам, Месси досрочно завершил тренировку 18 марта не из-за конфликта, а из-за боли в приводящей мышце.

Ранее сообщалось, что Месси не спешит продлевать контракт с французским клубом. Отмечается, что аргентинец всё чаще раздумывает об уходе из парижской команды, рассматривая различные варианты, в том числе переезд в США в клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

