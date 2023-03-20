Тренер ПСЖ опроверг конфликт с Месси

Футболист Лионель Месси не конфликтовал ни с главным тренером клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), ни с кем-либо из коллег по команде. Об этом заявил главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье, сообщил телеканал RMC Sport.

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По его словам, Месси досрочно завершил тренировку 18 марта не из-за конфликта, а из-за боли в приводящей мышце.

Ранее сообщалось, что Месси не спешит продлевать контракт с французским клубом. Отмечается, что аргентинец всё чаще раздумывает об уходе из парижской команды, рассматривая различные варианты, в том числе переезд в США в клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортФутболФутболистЛионель Месси

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