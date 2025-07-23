Глава нацразведки США обвинила Обаму в заговоре и госизмене

Директор национальной разведки США Тулси Габбард обвинила бывшего президента Барака Обаму в попытке подорвать легитимность правления Дональда Трампа и заявила, что его действия могут подпадать под квалификацию государственной измены. Об этом она заявила на брифинге в Белом доме.

По словам Габбард, Обама поручил разведсообществу разработать и продвигать ложный нарратив о «российском следе», что в дальнейшем переросло в многолетний заговор против избранного президента. Она утверждает, что в рамках этой кампании были созданы поддельные документы, не соответствующие оценкам американских спецслужб.