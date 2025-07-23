Глава нацразведки США обвинила Обаму в заговоре и госизмене

Директор национальной разведки США Тулси Габбард обвинила бывшего президента Барака Обаму в попытке подорвать легитимность правления Дональда Трампа и заявила, что его действия могут подпадать под квалификацию государственной измены. Об этом она заявила на брифинге в Белом доме.

По словам Габбард, Обама поручил разведсообществу разработать и продвигать ложный нарратив о «российском следе», что в дальнейшем переросло в многолетний заговор против избранного президента. Она утверждает, что в рамках этой кампании были созданы поддельные документы, не соответствующие оценкам американских спецслужб.

Трамп обвинил Обаму, Байдена и Клинтон в госизмене и сговоре на выборах

Габбард назвала происходившее «сговором с целью измены» против американского народа, и подчеркнула, что в разведданных нет свидетельств того, что российские власти предпочитали Трампа на выборах 2016 года или пытались повлиять на его победу.

Как добавила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, Дональд Трамп требует провести расследование всех обстоятельств этой кампании. По ее словам, к ответственности должны быть привлечены все причастные, включая самого Барака Обаму, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Барак Обама ФОТО: https://www.flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:ГосизменаСШАБарак Обама

Горячие новости

Все новости

партнеры