Депутат посоветовал указывать цель перевода, чтобы избежать блокировки

Подробное указание назначения платежа при переводе денежных средств поможет избежать их блокировки со стороны банков. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий рекомендовал гражданам всегда заполнять поле комментария при переводах, особенно если речь идет о крупных суммах. Чем точнее указана цель операции, например, «оплата строительных материалов» или «перевод сестре на лечение», — тем ниже риск, что автоматическая система распознает ее как подозрительную.