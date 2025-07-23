Депутат посоветовал указывать цель перевода, чтобы избежать блокировки

Подробное указание назначения платежа при переводе денежных средств поможет избежать их блокировки со стороны банков. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий рекомендовал гражданам всегда заполнять поле комментария при переводах, особенно если речь идет о крупных суммах. Чем точнее указана цель операции, например, «оплата строительных материалов» или «перевод сестре на лечение», — тем ниже риск, что автоматическая система распознает ее как подозрительную.

ЦБ введет месячный лимит на банковские переводы для «подозрительных»

Помимо этого, депутат призвал использовать договоры и фискальные документы при оплате услуг. Эти бумаги могут подтвердить легальность транзакции в случае, если она вызовет вопросы у банка. Если необходимо перевести более 100 тысяч рублей, Чаплин посоветовал не отправлять всю сумму единовременно, а разбить ее на несколько платежей либо воспользоваться банковским переводом с оформлением платежного поручения — этот способ, по его словам, вызывает меньше подозрений.

В случае блокировки средств, добавил он, клиенту следует обратиться в службу поддержки банка и предоставить подтверждающие документы. В большинстве ситуаций проблема решается в течение нескольких рабочих дней, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ФинансыБанки

Горячие новости

Все новости

партнеры