СМИ: Месси не хочет продлевать контракт с «ПСЖ»

Собеседники издания утверждают, что аргентинец всё чаще раздумывает об уходе из парижской команды, рассматривая различные варианты, в том числе переезд в США в клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

Источники отмечают, что одной из причин, по которой Месси не торопится подписать с «ПСЖ» новый контракт, является возможный уход из команды бразильца Неймара.

Ранее в СМИ появилась информация, что футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» выразил желание подписать контракт с Месси и платить ему не менее 330 млн евро в год, сообщает НСН.

