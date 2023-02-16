СМИ: Месси не хочет продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси не спешить продлевать контракт с французским клубом, сообщает L'Equipe со ссылкой на собственные источники.

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Собеседники издания утверждают, что аргентинец всё чаще раздумывает об уходе из парижской команды, рассматривая различные варианты, в том числе переезд в США в клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

Источники отмечают, что одной из причин, по которой Месси не торопится подписать с «ПСЖ» новый контракт, является возможный уход из команды бразильца Неймара.

Ранее в СМИ появилась информация, что футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» выразил желание подписать контракт с Месси и платить ему не менее 330 млн евро в год, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КонтрактыФутболФутболистЛионель Месси
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