Месси назван лучшим футболистом года по версии ФИФА
28 февраля 202304:16
Футболист сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси во второй раз удостоился награды The FIFA Best, как лучший игрок года.
По этому достижению он сравнялся с португальцем Криштиану Роналду и поляком Робертом Левандовски. В шорт-лист номинантов на премию входили французские спортсмены Карим Бензема («Реал», Испания) и Киллиан Мбаппе (ПСЖ).
Напомним, Месси не спешит продлевать контракт с французским клубом. Он всё чаще раздумывает об уходе из парижской команды.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru