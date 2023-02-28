Месси назван лучшим футболистом года по версии ФИФА

По этому достижению он сравнялся с португальцем Криштиану Роналду и поляком Робертом Левандовски. В шорт-лист номинантов на премию входили французские спортсмены Карим Бензема («Реал», Испания) и Киллиан Мбаппе (ПСЖ).

Напомним, Месси не спешит продлевать контракт с французским клубом. Он всё чаще раздумывает об уходе из парижской команды.

