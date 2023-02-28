Месси назван лучшим футболистом года по версии ФИФА

Футболист сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси во второй раз удостоился награды The FIFA Best, как лучший игрок года.

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По этому достижению он сравнялся с португальцем Криштиану Роналду и поляком Робертом Левандовски. В шорт-лист номинантов на премию входили французские спортсмены Карим Бензема («Реал», Испания) и Киллиан Мбаппе (ПСЖ).

Напомним, Месси не спешит продлевать контракт с французским клубом. Он всё чаще раздумывает об уходе из парижской команды.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпортФутболистыЛионель Месси
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