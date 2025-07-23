Мединский: Украина удерживает около 30 мирных жителей Курской области

Российская сторона констатировала, что 101 пункт договоренностей не был выполнен до конца, так как не все жители Курской области вернулись домой, заявил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле, добавив, что Украина удерживает около 30 мирных жителей региона.

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По его словам, Россия завершила работу по списку украинских детей, который был передан в ходе прошлого раунда переговоров. Мединский подчеркнул, что украинские дети, которые находятся в России - под государственным контролем, в достатке и безопасности в соответствующих детских учреждениях.

Помимо всего прочего, глава российской делегации заявил, что позиции меморандумов России и Украины «достаточно далеки друг от друга», но была договоренность продолжить контакт как на уровне делегаций, так и на уровне рабочих групп.

Переговоры двух делегаций продлились около часа, отмечает «Радиоточка НСН». Предыдущие переговоры состоялись 16 мая и 2 июня в том же дворце Чираган в Стамбуле.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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