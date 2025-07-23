Мединский: Украина удерживает около 30 мирных жителей Курской области

По его словам, Россия завершила работу по списку украинских детей, который был передан в ходе прошлого раунда переговоров. Мединский подчеркнул, что украинские дети, которые находятся в России - под государственным контролем, в достатке и безопасности в соответствующих детских учреждениях.

Помимо всего прочего, глава российской делегации заявил, что позиции меморандумов России и Украины «достаточно далеки друг от друга», но была договоренность продолжить контакт как на уровне делегаций, так и на уровне рабочих групп.

Переговоры двух делегаций продлились около часа, отмечает «Радиоточка НСН». Предыдущие переговоры состоялись 16 мая и 2 июня в том же дворце Чираган в Стамбуле.

