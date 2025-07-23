Россия предложила Украине краткие перемирия для эвакуации раненых и тел

Москва передала Киеву предложение рассмотреть возможность введения краткосрочных гуманитарных перемирий на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров с украинской стороной в Стамбуле.

По его словам, речь идет о временных прекращениях огня продолжительностью 24-48 часов, которые могли бы обеспечить работу санитарных команд и позволить эвакуировать раненых, а также забрать тела погибших военнослужащих. Мединский подчеркнул, что российская сторона считает такую инициативу важной с гуманитарной точки зрения и выразил надежду на то, что Киев отнесётся к ней с вниманием