Россия предложила Украине краткие перемирия для эвакуации раненых и тел
Москва передала Киеву предложение рассмотреть возможность введения краткосрочных гуманитарных перемирий на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров с украинской стороной в Стамбуле.
По его словам, речь идет о временных прекращениях огня продолжительностью 24-48 часов, которые могли бы обеспечить работу санитарных команд и позволить эвакуировать раненых, а также забрать тела погибших военнослужащих. Мединский подчеркнул, что российская сторона считает такую инициативу важной с гуманитарной точки зрения и выразил надежду на то, что Киев отнесётся к ней с вниманием
Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стали третьим раундом прямого диалога за более чем семь недель после предыдущей встречи 2 июня.
До встречи стороны обменялись меморандумами, передает «Радиоточка НСН».
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