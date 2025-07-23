Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН возмутился идеей назвать в российском прокате новый фильм с Алеком Болдуином «Случайный выстрел», допустив, что это могла быть глупая шутка или маркетинговый ход.

Во время съемок фильма «Rust», название которого российские СМИ изначально переводили как «Ржавчина», Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Дата выхода картины в России пока не известна, при этом в русском трейлере и на сайте «Кинопоиск» его название изменено на «Случайный выстрел». Баженов назвал это издевательством.