«Черный маркетинг»: BadComedian назвал «ужасом» переименование фильма с Болдуином
Намек в название фильма «Случайный выстрел» на гибель оператора похож на издевательство или странную шутку, сказал в эфире НСН Евгений Баженов, допустив, что кого-то из зрителей это зацепит.
Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН возмутился идеей назвать в российском прокате новый фильм с Алеком Болдуином «Случайный выстрел», допустив, что это могла быть глупая шутка или маркетинговый ход.
Во время съемок фильма «Rust», название которого российские СМИ изначально переводили как «Ржавчина», Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Дата выхода картины в России пока не известна, при этом в русском трейлере и на сайте «Кинопоиск» его название изменено на «Случайный выстрел». Баженов назвал это издевательством.
«Прокатчик пытается названиями заманить зрителей, и мы всегда шутили по поводу ужаснейших адаптаций. Например, выходит какой-нибудь ужастик с неизвестным названием, а его называют "Астрал 9. Проклятие старого дома" или "Заклятие 8. Новый Астрал", и зритель идет на что-то знакомое. Но здесь это выглядит, как какое-то издевательство. Я не знаю, приманит ли это больше людей, если добавить в синопсис: "тот самый фильм, из-за которого погиб человек из-за случайного выстрела". Это просто глупо! Как будто это чья-то шутка», - предположил блогер.
Вместе с тем он допустил, что это мог быть тонкий маркетинговый расчет.
«Для локального проката нормально адаптировать названия. Мы можем издеваться над этим, шутить, но это нормально. С другой стороны, возможно, кто-то грамотный в плане черного маркетинга вбросил это – много кто написал про эту новость. Возможно, это еще один из способов донести до зрителя, что будет прокат этого фильма. Но меня, например, эта тема возмутила, а не то что бы я загорелся идти на фильм. Наверное, кого-то это зацепит. Название "Ржавчина" может пройти незамеченным, а тут "Случайный выстрел" и фото Болдуина... Но в любом случае это ужас», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр Okko переименовал сериал «Цыгане. Улица Шекспира» в просто «Улицу Шекспира». Это объяснили желанием не вводить зрителей в заблуждение и увести их от «некорректной трактовки» сути сериала, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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