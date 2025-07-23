По его словам, в Финский залив не могут специально выпустить дельфинов, потому что практики разведения дельфинов в неволе не существует.

«Бывали случаи, когда дельфинов выпускали на волю. Это единичные экземпляры. Так делали с травмированными дельфинами после реабилитации. Практики какого-то разведения в искусственной среде у нас нет», - заключил специалист.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил НСН, что в случае запрета океанариумов в России всех млекопитающих не удастся разместить в реабилитационных центрах, так как это будет строить огромных денег.

