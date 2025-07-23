Ученый не стал связывать визит дельфинов в Финский залив с очищением Балтики
Дельфины иногда случайно заходят в Финский залив, это никак не связано с улучшением экологии, сказал НСН Сергей Кривохижин.
Появление дельфинов в Финском заливе является случайностью и не говорит ни о каких положительных изменениях в окружающей среде, сказал в эфире НСН кандидат биологических наук Сергей Кривохижин.
Ранее в Финском заливе заметили дельфинов, проплывали примерно в 50 километрах от Санкт-Петербурга. В Институте океанологии РАН предположили, что это афалины, которых иногда можно заметить в восточной части Балтийского моря. Сотрудник лаборатории морских млекопитающих Антон Чернецкий объяснил, что до середины ХХ века эти районы были обычными местами обитания для дельфинов афалин. Но за последнюю треть века Балтийское море стало одним из самых грязных морей мира, и дельфины из него практически исчезли. Появление афалин в Финском заливе позволяет сделать исследователям осторожный вывод, что ситуация постепенно улучшается. Кривохижин не согласился со своими коллегами.
«Появление афалин в Балтике не является показателем очищения воды. Они и раньше изредка заходили в эти воды, сейчас вот снова зашли. Это обычное явление, которое не связано с чистотой воды. Дельфины не могут знать, чистая ли вода в химическом плане, если мы говорим о загрязнении хлорорганическими пестицидами. Я считаю, что это единичный заход дельфинов в залив, который никак не показывает положительные изменения в окружающей среде», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в Финский залив не могут специально выпустить дельфинов, потому что практики разведения дельфинов в неволе не существует.
«Бывали случаи, когда дельфинов выпускали на волю. Это единичные экземпляры. Так делали с травмированными дельфинами после реабилитации. Практики какого-то разведения в искусственной среде у нас нет», - заключил специалист.
Ранее заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил НСН, что в случае запрета океанариумов в России всех млекопитающих не удастся разместить в реабилитационных центрах, так как это будет строить огромных денег.
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