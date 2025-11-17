«Развалил команду!»: Лещенко и Яшин обрадовались уходу Карпина из «Динамо»
Фанаты «Динамо» поверили с приходом Карпина в «золото», а он воспринимал команду как хобби, сказал в эфире НСН Алексей Яшин, а Лев Лещенко признался, что «доволен» отставкой такого тренера.
Болельщики московского «Динамо» не расстроены уходом с поста главного тренера этого футбольного клуба Валерия Карпина, заявили в интервью НСН народный артист РСФСР Лев Лещенко и лидер группы Casual Алексей Яшин.
17 ноября Карпин через сайт РФС объявил, что уходит из «Динамо», чтобы сосредоточиться на работе со сборной России. Он назвал это решение «взвешенным и продуманным». Лещенко признался, что доволен таким развитием событий.
«Ну не сложилось, что теперь делать. Но я, честно говоря, доволен», - сказал знаменитый певец.
Со своей стороны, Алексей Яшин считает, что Карпин за полсезона успел развалить «Динамо».
«Я не расстроен ни на йоту. Мы все, динамовские болельщики, да и вообще весь наш футбольный мир ждал этой отставки, потому что результаты налицо. Команда идет по графику даже хуже, чем в том году, когда мы вылетали в ФНЛ, а пришел он в команду, которой не хватило одного очка для чемпионства. По сути, он развалил команду изнутри, поэтому, конечно, мы все рады и счастливы, что он ушел. При этом есть ощущение, что он "поигрался" с командой и бросил. Его комментарии о том, что "Динамо" для него как будто хобби…», - подчеркнул лидер группы Casual.
При этом он похвалил Карпина за то, что тот ушел сам.
«Разговоры в клубе об этом давно ходили. Я очень рад, что Валерий Георгиевич сам принял такое решение. Единственным позитивом было только то, что, когда он пришел, мы все надеялись на золото. А теперь я понимаю, что в этом году мы даже в призах не будем, поэтому печали больше, чем радости», - заключил собеседник НСН.
Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» в июне 2025 года. После первого круга в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб занимает 10-е место. Параллельно Карпин тренирует сборную России по футболу, которая в минувшие выходные проиграла в товарищеском матче сборной Чили со счетом 0:2, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
