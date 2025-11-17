Болельщики московского «Динамо» не расстроены уходом с поста главного тренера этого футбольного клуба Валерия Карпина, заявили в интервью НСН народный артист РСФСР Лев Лещенко и лидер группы Casual Алексей Яшин.

17 ноября Карпин через сайт РФС объявил, что уходит из «Динамо», чтобы сосредоточиться на работе со сборной России. Он назвал это решение «взвешенным и продуманным». Лещенко признался, что доволен таким развитием событий.