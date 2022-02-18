Тренер биатлонистов Каминский остался недоволен организацией Олимпиады в Пекине

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что отношение к спортсменам на Олимпийских играх в Пекине было не таким, каким должно быть, сообщает ТАСС.

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По его словам, он остался недоволен организацией биатлонных тренировок и соревнований. В частности, тренер не исключил, что команде «не хватало тренировок из-за проблем со временем».

«Хотелось бы, чтобы Олимпийские игры проводились в тех странах, которые могут создавать нормальные условия. В Ванкувере мы могли тренироваться два раза. А у нас в Китае у мужской сборной было одно занятие... Мы выходили из тонуса», - подчеркнул Каминский.

Он напомнил, что следующие Олимпийские игры пройдут в Италии, где, по его мнению, «всё будет нормально».

Ранее норвежец Йоханнес Бё выиграл масс-старт и стал пятикратным олимпийским чемпионом. Из россиян лучший результат показал Александр Логинов, финишировавший 15-м, сообщает RT.

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Фото: instagram.com/maksim_tsvetkov
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыСборная РоссииБиатлонистыБиатлон
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