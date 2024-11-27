Переданные США Киеву ATACMS могли быть произведены в 1990-е годы

Использованные Киевом для ударов по Курской области ракеты американские ракеты ATACMS были произведены в 1990-е годы, сообщает РИА Новости.

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Они были модифицированы как минимум дважды для продления срока возможного использования. Расходы на восстановление срока службы каждой ракеты составляют около 1 миллиона долларов.

Ранее ВСУ дважды ударили ракетами ATACMS по объектам в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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