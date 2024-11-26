НАТО предложило разработать стратегию сдерживания России

В документе говорится, что необходимо создать общий стратегический подход, направленный на сдерживание и противодействие «враждебным действиям Москвы», будь то конвенциональные, гибридные или ядерные угрозы.

Также ассамблея призвала усилить санкции против России и поддержать право Украины наносить удары по российским военным объектам в рамках самообороны, ссылаясь на Устав ООН, передает «Радиоточка НСН».

