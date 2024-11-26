НАТО предложило разработать стратегию сдерживания России
Парламентская ассамблея НАТО призвала страны-члены альянса к разработке единой стратегии сдерживания России, которая должна включать подготовку к действиям в различных областях, включая ядерную.
Решение содержится в резолюции, принятой по итогам ежегодной сессии, прошедшей в Канаде.
В документе говорится, что необходимо создать общий стратегический подход, направленный на сдерживание и противодействие «враждебным действиям Москвы», будь то конвенциональные, гибридные или ядерные угрозы.
Также ассамблея призвала усилить санкции против России и поддержать право Украины наносить удары по российским военным объектам в рамках самообороны, ссылаясь на Устав ООН, передает «Радиоточка НСН».
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