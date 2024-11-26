Посольство в Лондоне предупредило о последствиях санкций Великобритании

Посольство России в Великобритании заявило, что новые санкции, введенные Лондоном против России, создадут логистические проблемы, которые приведут к росту цен на сырье на международных рынках.

В результате этого, как уточнили в дипмиссии, будут ощутимы последствия даже для простых британцев, а также для развивающихся стран, за «чьи интересы Запад якобы «радеет».

Лондон ввел санкции против 30 танкеров за перевозку российской нефти

В сообщении также подчеркнуто, что наложенные Британией санкции не повлияют на решимость России отстаивать свои национальные интересы, в том числе в рамках специальной военной операции.

В понедельник Великобритания наложила санкции на 30 судов, связанных с Россией, включая нефтяные и химические танкеры. Также под ограничения попали российские компании «Альфастрахование» и страховой дом ВСК, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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