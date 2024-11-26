Посольство России в Великобритании заявило, что новые санкции, введенные Лондоном против России, создадут логистические проблемы, которые приведут к росту цен на сырье на международных рынках.

В результате этого, как уточнили в дипмиссии, будут ощутимы последствия даже для простых британцев, а также для развивающихся стран, за «чьи интересы Запад якобы «радеет».