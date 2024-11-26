Посольство в Лондоне предупредило о последствиях санкций Великобритании
Посольство России в Великобритании заявило, что новые санкции, введенные Лондоном против России, создадут логистические проблемы, которые приведут к росту цен на сырье на международных рынках.
В результате этого, как уточнили в дипмиссии, будут ощутимы последствия даже для простых британцев, а также для развивающихся стран, за «чьи интересы Запад якобы «радеет».
В сообщении также подчеркнуто, что наложенные Британией санкции не повлияют на решимость России отстаивать свои национальные интересы, в том числе в рамках специальной военной операции.
В понедельник Великобритания наложила санкции на 30 судов, связанных с Россией, включая нефтяные и химические танкеры. Также под ограничения попали российские компании «Альфастрахование» и страховой дом ВСК, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посольство в Лондоне предупредило о последствиях санкций Великобритании
- В Норильске исключили свинину из школьных меню
- НАТО предложило разработать стратегию сдерживания России
- Средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Белгородской областью
- США подтвердили разрешение Украине на использование ракет ATACMS против России
- Нетаньяху предложил прекратить боевые действия с «Хезболлой»
- Ростов в Ярославской области могут переименовать в Ростов Великий
- СМИ: ЕС может предложить 16-й пакет антироссийских санкций в январе
- Билли Новик вручил премию «Все цвета джаза» певице Fantine как музыканту года
- В Санкт-Петербурге прокуратура проверяет пожар на ледоколе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru