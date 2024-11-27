Исследование: Для покупки китайского авто россиянину придется копить более 20 лет
Желающим накопить на дорогой китайский автомобиль россиянам придется откладывать средства и отказаться от других покупок на 20 лет, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование сервиса CDEK.Shopping.
Для расчетов взяли одну из самых популярных машин автопрома КНР LiXiang L6 Pro, которая стоит 5,8 млн рублей. Автомобиль оснащен самыми инновационными механизмами электрокара и отличается своей комфортабельностью.
Как показало исследование, средний чек на CDEK.Shopping в 2024 году составил 20,6 тыс. рублей в месяц. При этом на заказы из-за рубежа в ноябре текущего года покупатели потратили на 19% больше, чем в другие месяцы (24,6 тыс. рублей).
Эксперты отмечают, чтобы накопить на LiXiang L6 Pro, одному человеку потребуется отказаться от покупок почти на 23 года. Если семья из двух человек сократит ежемесячные траты на маркетплейсах на ту же сумму, то время накопления сократится до 11 лет.
Ранее стало известно, что китайский автопром сможет сдерживать цены на фоне утильсбора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru