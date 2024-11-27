Блинкен: Байден даст Киеву все для продолжения конфликта
Администрация американского президента Джо Байдена обеспечит Киев всем для того, чтобы он смог продолжать вести конфликт в 2025 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление госсекретарь США Энтони Блинкена по итогам встречи стран G7.
По его словам, на данный момент Украине помогают более 50 стран и это будет продолжаться. Глава Госдепа указал, что Вашингтон и G7 завершают процесс выделения Киеву помощи размером $50 млрд за счет замороженных активов России.
Ранее стало известно, что G7 готовит новые санкции против России и помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru