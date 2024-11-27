Блинкен: Байден даст Киеву все для продолжения конфликта

Администрация американского президента Джо Байдена обеспечит Киев всем для того, чтобы он смог продолжать вести конфликт в 2025 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление госсекретарь США Энтони Блинкена по итогам встречи стран G7.

СМИ: Послы ЕС 27 ноября обсудят 15-й пакет санкций против РФ

По его словам, на данный момент Украине помогают более 50 стран и это будет продолжаться. Глава Госдепа указал, что Вашингтон и G7 завершают процесс выделения Киеву помощи размером $50 млрд за счет замороженных активов России.

Ранее стало известно, что G7 готовит новые санкции против России и помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры