Блинкен: Байден даст Киеву все для продолжения конфликта

По его словам, на данный момент Украине помогают более 50 стран и это будет продолжаться. Глава Госдепа указал, что Вашингтон и G7 завершают процесс выделения Киеву помощи размером $50 млрд за счет замороженных активов России.

Ранее стало известно, что G7 готовит новые санкции против России и помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

