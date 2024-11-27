В Израиле утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане

Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

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Документ внёс глава правительства Биньямин Нетаньяху. Соглашение вступит в силу 27 ноября в 11:00 мск.

«Хезболле» запрещено вооружаться и пытаться атаковать Израиль. Армия Израиля имеет право уничтожать все несанкционированные объекты, связанные с производством оружия.

Продолжительность прекращения огня зависит от того, что будет происходить в Ливане, заявил ранее Нетаньяху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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