В Израиле утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане

Документ внёс глава правительства Биньямин Нетаньяху. Соглашение вступит в силу 27 ноября в 11:00 мск.

«Хезболле» запрещено вооружаться и пытаться атаковать Израиль. Армия Израиля имеет право уничтожать все несанкционированные объекты, связанные с производством оружия.

Продолжительность прекращения огня зависит от того, что будет происходить в Ливане, заявил ранее Нетаньяху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

