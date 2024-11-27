Налоговая сможет взыскивать долги с россиян без суда
В России налоговые органы смогут взыскивать долги с физических лиц без суда, сообщают «Известия».
Это произойдет, если гражданин не оспорит доначисление. Соответствующий проект закона подготовило Министерство финансов РФ, правительственная комиссия его одобрила 25 ноября.
В настоящее время внесудебный механизм действует только в отношении бизнеса и ИП. Инициатива становится актуальной на фоне развития самозанятости. Новые меры позволят наполнить бюджет. Кроме того, это позволит сократить издержки контрольных служб и снизить нагрузку на суды.
Ранее в Госдуме предложили взыскивать через нотариусов долги по ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru