Налоговая сможет взыскивать долги с россиян без суда

Это произойдет, если гражданин не оспорит доначисление. Соответствующий проект закона подготовило Министерство финансов РФ, правительственная комиссия его одобрила 25 ноября.

В настоящее время внесудебный механизм действует только в отношении бизнеса и ИП. Инициатива становится актуальной на фоне развития самозанятости. Новые меры позволят наполнить бюджет. Кроме того, это позволит сократить издержки контрольных служб и снизить нагрузку на суды.

Ранее в Госдуме предложили взыскивать через нотариусов долги по ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

