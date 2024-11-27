Налоговая сможет взыскивать долги с россиян без суда

В России налоговые органы смогут взыскивать долги с физических лиц без суда, сообщают «Известия».

Эксперт ТПП: долги россиян за ЖКУ растут соразмерно индексации тарифов

Это произойдет, если гражданин не оспорит доначисление. Соответствующий проект закона подготовило Министерство финансов РФ, правительственная комиссия его одобрила 25 ноября.

В настоящее время внесудебный механизм действует только в отношении бизнеса и ИП. Инициатива становится актуальной на фоне развития самозанятости. Новые меры позволят наполнить бюджет. Кроме того, это позволит сократить издержки контрольных служб и снизить нагрузку на суды.

Ранее в Госдуме предложили взыскивать через нотариусов долги по ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Самозанятые ГражданеНалоги

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