В Норильске исключили свинину из школьных меню

В Норильске приняли решение исключить свинину из меню школьных столовых, оставив только говядину и курицу, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя предприятия «ПроСервис Таймыр».

По словам представителя компании, причиной такого шага стали несколько факторов, включая безопасность продуктов и религиозные особенности питания.