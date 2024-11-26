В Норильске исключили свинину из школьных меню

В Норильске приняли решение исключить свинину из меню школьных столовых, оставив только говядину и курицу, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя предприятия «ПроСервис Таймыр».

По словам представителя компании, причиной такого шага стали несколько факторов, включая безопасность продуктов и религиозные особенности питания.

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Он уточнил, что свинина, в отличие от говядины, подвержена большему риску заражения из-за особенностей питания свиней.

Также было отмечено, что говядина содержит больше белка, что делает ее предпочтительнее для школьного рациона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Титов Андрей
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