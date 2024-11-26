В Норильске исключили свинину из школьных меню
В Норильске приняли решение исключить свинину из меню школьных столовых, оставив только говядину и курицу, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя предприятия «ПроСервис Таймыр».
По словам представителя компании, причиной такого шага стали несколько факторов, включая безопасность продуктов и религиозные особенности питания.
Он уточнил, что свинина, в отличие от говядины, подвержена большему риску заражения из-за особенностей питания свиней.
Также было отмечено, что говядина содержит больше белка, что делает ее предпочтительнее для школьного рациона, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посольство в Лондоне предупредило о последствиях санкций Великобритании
- В Норильске исключили свинину из школьных меню
- НАТО предложило разработать стратегию сдерживания России
- Средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Белгородской областью
- США подтвердили разрешение Украине на использование ракет ATACMS против России
- Нетаньяху предложил прекратить боевые действия с «Хезболлой»
- Ростов в Ярославской области могут переименовать в Ростов Великий
- СМИ: ЕС может предложить 16-й пакет антироссийских санкций в январе
- Билли Новик вручил премию «Все цвета джаза» певице Fantine как музыканту года
- В Санкт-Петербурге прокуратура проверяет пожар на ледоколе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru