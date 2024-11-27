Меркель призвала создать внутри НАТО систему по сдерживанию Москвы

По ее словам, Европа не в состоянии справиться с этим сама. Политик посетовала на то, что добиться данной цели станет значительно сложнее из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа. Меркель отметила, что «убедительная система сдерживания на обозримую перспективу возможна лишь внутри НАТО».

Ранее Меркель заявила, что контакты с президентом России Владимиром Путиным необходимы, чтобы избегать конфликтных ситуаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

