Меркель призвала создать внутри НАТО систему по сдерживанию Москвы
Внутри Североатлантического альянса необходимо создать систему по сдерживанию России, сообщила изданию Zeit экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
По ее словам, Европа не в состоянии справиться с этим сама. Политик посетовала на то, что добиться данной цели станет значительно сложнее из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа. Меркель отметила, что «убедительная система сдерживания на обозримую перспективу возможна лишь внутри НАТО».
Ранее Меркель заявила, что контакты с президентом России Владимиром Путиным необходимы, чтобы избегать конфликтных ситуаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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