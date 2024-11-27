Меркель призвала создать внутри НАТО систему по сдерживанию Москвы

Внутри Североатлантического альянса необходимо создать систему по сдерживанию России, сообщила изданию Zeit экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель заявила, что по Украине нужен диалог, военного решения не будет

По ее словам, Европа не в состоянии справиться с этим сама. Политик посетовала на то, что добиться данной цели станет значительно сложнее из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа. Меркель отметила, что «убедительная система сдерживания на обозримую перспективу возможна лишь внутри НАТО».

Ранее Меркель заявила, что контакты с президентом России Владимиром Путиным необходимы, чтобы избегать конфликтных ситуаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Солжи Нитсон
ТЕГИ:РоссияСШАНАТОАнгела Меркель

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