СМИ: Команда Трампа взвешивает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном

Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках нового дипломатического курса, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, такие усилия могут быть направлены на снижение рисков вооруженного конфликта.

СМИ: Трамп хочет разделить РФ, КНР, Иран и КНДР

Агентство отмечает, что пока неясно, к какому результату приведут эти дипломатические шаги. Первоначальной целью Трампа является восстановление базовых взаимодействий между США и Северной Кореей, но дальнейшие цели и сроки их реализации остаются неопределенными.

Кроме того, на фоне внешнеполитических вызовов на Ближнем Востоке и в Украине, данный вопрос может быть отложен, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАПереговорыКНДРДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры