СМИ: Команда Трампа взвешивает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном
Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках нового дипломатического курса, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным издания, такие усилия могут быть направлены на снижение рисков вооруженного конфликта.
Агентство отмечает, что пока неясно, к какому результату приведут эти дипломатические шаги. Первоначальной целью Трампа является восстановление базовых взаимодействий между США и Северной Кореей, но дальнейшие цели и сроки их реализации остаются неопределенными.
Кроме того, на фоне внешнеполитических вызовов на Ближнем Востоке и в Украине, данный вопрос может быть отложен, передает «Радиоточка НСН».
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