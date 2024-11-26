СМИ: Команда Трампа взвешивает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном

Агентство отмечает, что пока неясно, к какому результату приведут эти дипломатические шаги. Первоначальной целью Трампа является восстановление базовых взаимодействий между США и Северной Кореей, но дальнейшие цели и сроки их реализации остаются неопределенными.

Кроме того, на фоне внешнеполитических вызовов на Ближнем Востоке и в Украине, данный вопрос может быть отложен, передает «Радиоточка НСН».

