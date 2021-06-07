Хайп и «разводка». Российские болельщики оценили футбольную форму сборной Украины
В самом словосочетании «Слава Украине!» ничего экстремистского нет, лозунг «Слава Героям!» тоже универсальный, но их использовали фашиствующие бандеровцы, сказал НСН Шпрыгин.
Презентация новой формы футбольной сборной Украины является «политическим хайпом», который добавит интриги чемпионату Европы, но вряд ли поссорит болельщиков двух стран, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.
Ранее Украина представила футбольную форму, в которой сборная этой страны будет выступать на Евро-2020. На лицевой части футболки изображены госграницы Украины с включенным в состав страны полуостровом Крым, с 2014 года являющимся частью России. Кроме того, на экипировку нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!»
«Футбол должен оставаться вне политики, а Украина нарушила соответствующие нормы Хартий ФИФА, УЕФА и Олимпийского комитета. Однако, вряд ли УЕФА отреагирует, потому что Евросоюз поддерживает эту историю. Это, конечно, придаст дополнительную интригу: команды «разводят», кто лучше выступит – Россия или Украина. Но это не значит, что те, кто делает такие, мягко говоря, неординарные политические ходы, разожгут вражду между людьми и народами. Есть состязание фактическое, например, двух экономик и мощи стран, но здесь Россия с Украиной неравные соперники. Но через спорт можно сделать вот такой вброс. Не надо же много усилий придумать дизайн и выпустить футболки, зато сколько они поймают «хайпа» политического. Это будут несколько дней обсуждать, можно показывать по всем украинским телеканалам и разжигать в людях патриотические настроения в ненужном русле. Но, по большому счету, это ничего не изменит глобально для двух стран и двух народов, которые были всегда близки», - сказал Шпрыгин.
При этом он согласился с мнением, что в надписях на футболках сборной Украины можно усмотреть националистический подтекст.
«Что касается надписей, в самом словосочетании «Слава Украине!» ничего националистического и экстремистского нет, как и в словосочетании «Слава России!» и «Слава Героям!» тоже - в принципе, универсальный и применимый к любому народу лозунг. Но, учитывая, что эти лозунги применялись бандеровцами, фашиствовавшими во времена Второй мировой войны, а сейчас это государственный лозунг… Это не говорит, что они взяты напрямую оттуда. Но что сделаешь, значит, такова сегодня политика властей этой страны. Это суверенная страна, и кого там выбирают, того выбирают. Здесь всегда тонкая грань. «Слава Украине» - наши говорят, что вы обалдели, это же бандеровское приветствие, то же самое как «Хайль Гитлер» кричать. А у кого-то своя правда, и они считают, что ничего страшного в этих словах нет», - пояснил Шпрыгин.
По его мнению, если матч Россия – Украина на Евро-2020 состоится, болельщиков из этих стран на него не допустят.
«Посмотрим, кто лучше выступит на футбольном поле. Если Россия и Украина дойдут до высокой стадии чемпионата Европы, их уже разводить (по турнирной сетке - прим. НСН) не будут, и они сыграют друг с другом. Если такой матч состоится, то, скорее всего, в том городе, куда ни украинских, ни российских болельщиков не пустят. Туда придут нейтральные зрители и весь «хайп» будет только на уровне СМИ и интернета. Вряд ли этот матч пройдет в Санкт-Петербурге, а в любые другие страны россиянам и украинцам закрыт въезд из-за коронавируса», - прогнозирует Шпрыгин.
Глава ВОБ рассказал о давней истории футбольного противостояния России и Украины, допустив при этом, что болельщики двух стран будут поддерживать «чужую сборную» на чемпионате Европы.
«Вывеска Москва – Киев - это всегда матч повышенного риска. Так было во все времена, однако такие игры на уровне сборных России и Украины проходят все реже и в других видах спорта. Да что говорить, если футбольные фанаты московских клубов ездили в Киев драться, когда был турнир по художественной гимнастике. Это как Ливерпуль против Лондона, Рим против Милана, Загреб против Белграда, только не в рамках одной страны, а на международном уровне. Сербы всегда болеют за свою сборную и против хорватов, а украинцы против России. Хотя, если брать в широком смысле, в российских регионах, например, в Ростове или Екатеринбурге, в спортбарах болели за Украину на чемпионате мира. И в тех же Одессе, Харькове, в городах восточной Украины, в спортбарах после голов сборной России все кричат «Ура!». В большинстве своем рядовые граждане будут болеть друг за друга. Условный болельщик из Великих Лук эту новость про форму вообще не прочитает, потому что работает на мясокомбинате весь день: не все же в стране блогеры и круглосуточно сидят в интернете. Предполагаю, что если сборная России вылетит, а Украина пройдет дальше, много кто будет болеть за украинцев в играх против англичан или немцев», - заключил собеседник НСН.
Напомним, соперниками сборной России на групповом этапе станут бельгийцы, датчане и финны. Сборная Украины сыграет с голландцами, австрийцами и македонцами.
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