Хайп и «разводка». Российские болельщики оценили футбольную форму сборной Украины

Глава ВОБ рассказал о давней истории футбольного противостояния России и Украины, допустив при этом, что болельщики двух стран будут поддерживать «чужую сборную» на чемпионате Европы.

«Вывеска Москва – Киев - это всегда матч повышенного риска. Так было во все времена, однако такие игры на уровне сборных России и Украины проходят все реже и в других видах спорта. Да что говорить, если футбольные фанаты московских клубов ездили в Киев драться, когда был турнир по художественной гимнастике. Это как Ливерпуль против Лондона, Рим против Милана, Загреб против Белграда, только не в рамках одной страны, а на международном уровне. Сербы всегда болеют за свою сборную и против хорватов, а украинцы против России. Хотя, если брать в широком смысле, в российских регионах, например, в Ростове или Екатеринбурге, в спортбарах болели за Украину на чемпионате мира. И в тех же Одессе, Харькове, в городах восточной Украины, в спортбарах после голов сборной России все кричат «Ура!». В большинстве своем рядовые граждане будут болеть друг за друга. Условный болельщик из Великих Лук эту новость про форму вообще не прочитает, потому что работает на мясокомбинате весь день: не все же в стране блогеры и круглосуточно сидят в интернете. Предполагаю, что если сборная России вылетит, а Украина пройдет дальше, много кто будет болеть за украинцев в играх против англичан или немцев», - заключил собеседник НСН.

Напомним, соперниками сборной России на групповом этапе станут бельгийцы, датчане и финны. Сборная Украины сыграет с голландцами, австрийцами и македонцами.

