«Неожиданная реклама». В Крыму оценили форму украинский сборной
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди напомнила НСН, что изображение российского полуострова на майках футболистов привлечет еще больше внимания к крымским курортам.
Изображение Крыма на форме сборной Украины по футболу расценивается властями полуострова как популяризация курорта. Так заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Ничего политически изменить нельзя. Крым – часть России, вопрос закрыт, поэтому новую форму украинских спортсменов можно расценивать, как неожиданную рекламу республики и всего Крымского полуострова. Это очевидная популяризация республики Крым как субъекта Российской Федерации в разгар курортного сезона, иначе это никак не назовешь. Курортный сезон у нас достаточно высокий, чрезвычайно много отдыхающих приезжает из Украины, они привыкли отдыхать в русском Крыму. Практически весь гостиничный комплекс у нас забронирован до середины октября. А то, что украинская сборная Украины по футболу разместила изображение полуострова, можно расценить как приглашение отдыхать в русский Крым», - объяснила она.
Украинская форма, в которой футболисты будут выступать на Евро-2020, вызвала бурную реакцию представителей российской власти. На лицевой части футболки изображены госграницы Украины с включенным в состав страны полуостровом Крым. Кроме того, на экипировку нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».
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