В Кремле прокомментировали форму сборной Украины на Евро-2020
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальной реакции УЕФА по поводу ситуации с новым дизайном формы сборной Украины.
По его словам, официальной реакции и позиции высказано не было.
Песков подчеркнул, что спорт необходимо отделять от политики, недопустимо разжигать ненависть между русским и украинским народами.
Представитель Кремля также отметил, что возможная встреча сборных двух стран в плей-оффе чемпионата Европы по футболу не должна привести к росту напряженности из-за политической конъектуры.
Украинская форма, в которой футболисты будут выступать на Евро-2020, вызвала бурную реакцию представителей российской власти. На лицевой части футболки изображены госграницы Украины с включенным в состав страны полуостровом Крым. Кроме того, на экипировку нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».
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