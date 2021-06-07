В Кремле прокомментировали форму сборной Украины на Евро-2020

Представитель Кремля также отметил, что возможная встреча сборных двух стран в плей-оффе чемпионата Европы по футболу не должна привести к росту напряженности из-за политической конъектуры.

Украинская форма, в которой футболисты будут выступать на Евро-2020, вызвала бурную реакцию представителей российской власти. На лицевой части футболки изображены госграницы Украины с включенным в состав страны полуостровом Крым. Кроме того, на экипировку нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».

