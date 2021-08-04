Тимановскую уволили из белорусского центра олимпийской подготовки
Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белорусский фонд спортивной солидарности. Также сообщается, что завтра она будет уволена из белорусского МВД, если не явится к положенному сроку (12.00 по местному времени, совпадает с московским).
Сейчас бегунья находится в Вене. Информацию о прибытии спортсменки в столицу Австрии подтвердило РИА Новости.
Тимановская публично раскритиковала решение спортивных чиновников поставить ее на дистанцию 400 метров, в которой она никогда не выступала. Из-за чего легкоатлетку осудили в провластных телеграм-каналах и на белорусском телевидении, а затем отстранили от выступления со сборной и пытались депортировать в Белоруссию. Но она попросила помощи у Международного олимпийского комитета. Ряд европейских стран попросил предоставить ей политическое убежище.
Белорусский фонд спортивной солидарности – организация, объединяющая белорусских спортсменов, выступающих против действующей власти в стране.
Ранее спортивный юрист Артем Пацев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отверг санкции МОК в отношении белорусских спортивных чиновников из-за инцидента с Тимановской.
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