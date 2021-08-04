Тимановскую уволили из белорусского центра олимпийской подготовки

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белорусский фонд спортивной солидарности. Также сообщается, что завтра она будет уволена из белорусского МВД, если не явится к положенному сроку (12.00 по местному времени, совпадает с московским).

Сейчас бегунья находится в Вене. Информацию о прибытии спортсменки в столицу Австрии подтвердило РИА Новости.