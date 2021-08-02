«Какой же это атлет?» Спортивный юрист оправдал депортацию Тимановской

«Это невозможно, потому что действующие документы не предполагают какого-то наказания для Национального олимпийского комитета, который предлагает спортсмену покинуть олимпийскую деревню в случае, который не связан с нарушением антиковидных требований или антидопинговых правил. Тогда спортсмену предписывается регламентом и нормами покинуть олимпийскую деревню. Руководитель делегации вправе отправить спортсмена домой, и никаких санкций за это не будет», - заявил юрист.

По его словам, неверно трактовать недопуск спортсменки к выступлению на дистанции в 200 метров как снятие с Олимпиады.

«Как я понимаю, не было никакого снятия. Спортсменку попросили поучаствовать в той или иной дисциплине (эстафета 4 по 400 – прим. НСН), и поскольку она отказалась... Хотя любой другой спортсмен в мире на ее месте, естественно, согласился бы еще раз представить страну. Это главная цель для любого спортсмена. И когда ему говорят, что он может участвовать в Олимпийских играх, а он недоволен тем, что ему не вовремя об этом сказали, значит это не спортсмен вовсе, поскольку бойцовские, лидерские качества, которые спортсмены в себе годами вырабатывают для того, чтобы завоевать право участвовать в Олимпийских играх у него отсутствуют. Смысл такого спортсмена выставлять на какие-то соревнования?» - задается вопросом Пацев.

Ранее Тимановская публично раскритиковала решение спортивных чиновников поставить ее на дистанцию 400 метров, в которой она никогда не выступала. После этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что заявка Тимановской на участие в Олимпиаде отозвана «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки», но та заявила, что «это неправда».

«Очень странная позиция спортсменки. Мне, как и огромному количеству спортсменов во всем мире, она непонятна», - заключил собеседник НСН.

