«Какой же это атлет?» Спортивный юрист оправдал депортацию Тимановской
НОК Белоруссии был вправе отправить бегунью домой, а сама спортсменка лишена бойцовских и лидерских качеств, так как отказалась от участия в эстафете, считает Артем Пацев.
Спортивный юрист Артем Пацев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отверг санкции Международного олимпийского комитета в отношении белорусских спортивных чиновников из-за несостоявшейся депортации легкоатлетки из Белоруссии Кристины Тимановской.
«Это невозможно, потому что действующие документы не предполагают какого-то наказания для Национального олимпийского комитета, который предлагает спортсмену покинуть олимпийскую деревню в случае, который не связан с нарушением антиковидных требований или антидопинговых правил. Тогда спортсмену предписывается регламентом и нормами покинуть олимпийскую деревню. Руководитель делегации вправе отправить спортсмена домой, и никаких санкций за это не будет», - заявил юрист.
По его словам, неверно трактовать недопуск спортсменки к выступлению на дистанции в 200 метров как снятие с Олимпиады.
«Как я понимаю, не было никакого снятия. Спортсменку попросили поучаствовать в той или иной дисциплине (эстафета 4 по 400 – прим. НСН), и поскольку она отказалась... Хотя любой другой спортсмен в мире на ее месте, естественно, согласился бы еще раз представить страну. Это главная цель для любого спортсмена. И когда ему говорят, что он может участвовать в Олимпийских играх, а он недоволен тем, что ему не вовремя об этом сказали, значит это не спортсмен вовсе, поскольку бойцовские, лидерские качества, которые спортсмены в себе годами вырабатывают для того, чтобы завоевать право участвовать в Олимпийских играх у него отсутствуют. Смысл такого спортсмена выставлять на какие-то соревнования?» - задается вопросом Пацев.
Ранее Тимановская публично раскритиковала решение спортивных чиновников поставить ее на дистанцию 400 метров, в которой она никогда не выступала. После этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что заявка Тимановской на участие в Олимпиаде отозвана «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки», но та заявила, что «это неправда».
«Очень странная позиция спортсменки. Мне, как и огромному количеству спортсменов во всем мире, она непонятна», - заключил собеседник НСН.
Тимановскую захотели депортировать в Белоруссию, однако спортсменка в аэропорту обратилась к местной полиции, после чего попросила помощи у МОК. Спортсменка заявила СМИ, что на нее оказывалось давление, и объявила о нежелании возвращаться на родину. Минувшую ночь она провела в отеле при аэропорте. Как заявил пресс-секретарь Международного олимпийского комитета Марк Адамс, сейчас легкоатлетка находится в безопасности и под защитой местных властей.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+22 804 / сут.
Умерли
159 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+17 271 / сут.
- Путин поздравил десантников с Днём ВДВ
- В России за сутки выявили 23 508 новых случаев COVID-19
- Белорусская спортсменка Тимановская попросила политического убежища в Польше
- ЕС рассмотрит возможность предоставить Тимановской политическое убежище
- Организаторов митингов обяжут сдавать финансовый отчет
- Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенного пункта
- В США представили итоги расследования лабораторного происхождения COVID-19
- Возле Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
- В США начался отсчет до «часа Х», когда может наступить дефолт
- Мать во сне насмерть придавила двухмесячного ребенка на Сахалине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru