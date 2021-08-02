«Муха в паутине». Белорусскую бегунью Тимановскую сравнили с Протасевичем

Тем временем, уже две европейские страны предложили легкоатлетке свою помощь. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановской предложили гуманитарную визу. Также дипломат отметил, что она «может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет». А министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил о готовности предоставить белорусской бегунье визу на въезд, чтобы она обратилась за международной защитой. Глава Национального спортивного агентства Чехии Филип Нойссер заявил, что Тимановская, если ей будет предоставлено убежище в Чехии, может прибыть в республику правительственным спецбортом, которым из Токио будет возвращаться национальная олимпийская сборная.

Ранее Тимановская публично раскритиковала решение спортивных чиновников поставить ее на дистанцию 400 метров, в которой она никогда не выступала. Из-за этого видео легкоатлетку осудили в провластных телеграм-каналах и на белорусском телевидении.

После этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что заявка Тимановской на участие в Олимпиаде отозвана «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки», несмотря на то, что ей предстояло выступление на дистанции 200 метров. Тимановская опровергла обвинения в плохом психо-эмоциональном состоянии, заявив в Instagram, что «это вранье».

Тем не менее, Тимановскую привезли в аэропорт в сопровождении двух представителей белорусской делегации в Токио — психолога и члена Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Спортсменку решили отправить на родину рейсом через Стамбул, который вылетает в 22.50 по местному времени (16.50 по Москве). В аэропорту легкоатлетка обратилась к полиции. После этого белорусская общественная организация «Фонд спортивной солидарности» разместила в своих соцсетях обращение Тимановской к представителям МОК, в котором попросила о помощи и заявила, что на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из страны без ее же согласия. Позднее она заявила, что не собирается возвращаться в Белоруссию, так как опасается задержания на родине.

Также на YouTube-канале «Ник и Майк» накануне была опубликована запись разговора, в ходе которого Тимановскую убеждают уехать из Токио. Ее собеседники предположительно - главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич и начальник национальной команды по легкой атлетике Артур Шумак. Последний обещал, что «если все пройдет спокойно, она вернется на родину», но попросил там «ничего не писать».

«Знаешь, когда муха попадает в паутину, чем больше она крутится, чем больше она запутывается. Так жизнь устроена: мы совершаем глупости, ты совершила глупость. Надеюсь, ты это понимаешь», - заявлял он.

НОК Белоруссии возглавляет Виктор Лукашенко, старший сын Александра Лукашенко. Он был избран на эту должность в феврале 2021 года. До этого пост президента НОК на протяжении 24 лет занимал сам глава государства; его старший сын в последние годы был старшим вице-президентом организации. Между тем. МОК не признал Виктора Лукашенко главой олимпийского комитета Белоруссии.

В декабре 2020 года МОК запретил Александру и Виктору Лукашенко посещать свои мероприятия, в том числе Олимпийские игры. Это решение было принято из-за преследования белорусских спортсменов по политическим мотивам.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала сложившуюся ситуацию с белорусской бегуньей «доказательством того, что любой белорусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если найдет в себе смелость заговорить». По ее словам, «ни один белорус, который покинул границу Беларуси, не находится в безопасности, потому что его могут попытаться похитить, как Кристину Тимановскую или Романа Протасевича».