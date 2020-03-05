Тихонов отверг обвинения Губерниева и назвал главу СБР «преступником»

Позже Губерниев в интервью «Чемпионат.com» объяснил, что информатор по делу, исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU Сара Фуссек, взяла за основу интервью Тихонова, в котором тот говорит об украинской аккредитации. «Тихонов на чемпионате мира ходил и разговаривал со многими людьми. Мы же не знаем, что ещё он мог сказать в своей ненависти к нынешней России, Драчёву и СБР», - добавил журналист.

Четырехкратный олимпийский чемпион, экс-глава (1996-2008) и вице-президент (2008-2010) СБР Александр Тихонов в эфире НСН отверг причастность к «провокациям» вокруг Логинова.

«Никаких провокаций не было. Я не видел ни Касперовича, ни Логинова, и никогда такими вещами не занимаюсь. Это Губерниеву хочется [ответить – прим. НСН] за то, что в его адрес более двух миллионов матерных слов на всех сайтах от любителей биатлона, и от меня в том числе – я пытался ему позвонить и всё прочее. Ну вы видите, что с «Матч-ТВ» уходят люди. Я просто высказал своё мнение, а ему кажется, что он лучший.

Не было с моей стороны никогда и ничего. Единственное - мы помогали все три года Логинову и Касперовичу, вот это была наша помощь. А заниматься провокациями в отношении того, чему отдана моя жизнь, - это не в моих понятиях. Это Драчёв и Губерниев. Драчёв – это преступник. У меня на сайте есть письмо, что его будут лишать депутатского иммунитета за его бывшую работу. Вот они и объединились, развалив весь биатлон до основания. Есть данные из Международной федерации. Ни-че-го с моей стороны не было! Это его отсебятина, только и всего», - подчеркнул Тихонов в беседе с НСН.

Говоря о депутатском иммунитете, Тихонов, вероятно, имел в виду историю со следствием по делу о мошенничестве с землёй в Ленобласти, в котором ФСБ ищет роль Драчёва - депутата Госдумы и экс-главы администрации Всеволожского района.

Ранее Губерниев практически назвал Тихонова «старым пердуном», а Тихонов в ответ назвал комментатора «губошлёпом» и прошёлся по внешнему виду журналиста, заявив, что сам он в свои 73 года выглядит лучше.

