Тихонов отверг обвинения Губерниева и назвал главу СБР «преступником»
Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов в эфире НСН категорически отверг причастность к доносу на Логинова и заявил, что Губерниев с нынешним главой СБР развалили российский биатлон «до основания».
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что располагает копиями документов из Италии, свидетельствующими, что донос на биатлониста Александра Логинова написала девушка, опираясь на слова экс-главы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова. Во время чемпионата мира в итальянской Антерсельве местная полиция пришла с обысками в номера Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Сообщалось, что интерес правоохранителей вызвали аккредитация Касперовича, а также препараты и лекарства.
Позже Губерниев в интервью «Чемпионат.com» объяснил, что информатор по делу, исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU Сара Фуссек, взяла за основу интервью Тихонова, в котором тот говорит об украинской аккредитации. «Тихонов на чемпионате мира ходил и разговаривал со многими людьми. Мы же не знаем, что ещё он мог сказать в своей ненависти к нынешней России, Драчёву и СБР», - добавил журналист.
Четырехкратный олимпийский чемпион, экс-глава (1996-2008) и вице-президент (2008-2010) СБР Александр Тихонов в эфире НСН отверг причастность к «провокациям» вокруг Логинова.
«Никаких провокаций не было. Я не видел ни Касперовича, ни Логинова, и никогда такими вещами не занимаюсь. Это Губерниеву хочется [ответить – прим. НСН] за то, что в его адрес более двух миллионов матерных слов на всех сайтах от любителей биатлона, и от меня в том числе – я пытался ему позвонить и всё прочее. Ну вы видите, что с «Матч-ТВ» уходят люди. Я просто высказал своё мнение, а ему кажется, что он лучший.
Не было с моей стороны никогда и ничего. Единственное - мы помогали все три года Логинову и Касперовичу, вот это была наша помощь. А заниматься провокациями в отношении того, чему отдана моя жизнь, - это не в моих понятиях. Это Драчёв и Губерниев. Драчёв – это преступник. У меня на сайте есть письмо, что его будут лишать депутатского иммунитета за его бывшую работу. Вот они и объединились, развалив весь биатлон до основания. Есть данные из Международной федерации. Ни-че-го с моей стороны не было! Это его отсебятина, только и всего», - подчеркнул Тихонов в беседе с НСН.
Говоря о депутатском иммунитете, Тихонов, вероятно, имел в виду историю со следствием по делу о мошенничестве с землёй в Ленобласти, в котором ФСБ ищет роль Драчёва - депутата Госдумы и экс-главы администрации Всеволожского района.
Ранее Губерниев практически назвал Тихонова «старым пердуном», а Тихонов в ответ назвал комментатора «губошлёпом» и прошёлся по внешнему виду журналиста, заявив, что сам он в свои 73 года выглядит лучше.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Путин выразил соболезнования прилетевшему в Москву Эрдогану
- Китаю предсказали вторую волну эпидемии коронавируса
- В США объяснились за отставание от России по гиперзвуковому оружию
- Тихонов отверг обвинения Губерниева и назвал главу СБР «преступником»
- Путин и Эрдоган пообщаются тет-а-тет