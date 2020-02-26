«Губошлеп». Тихонов ответил Губерниеву на «старого пердуна»
Четырехкратный олимпийский чемпион в эфире НСН напомнил, где обычно стоял спортивный комментатор, когда Тихонов руководил сборной.
Критика четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова о том, что российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев является причиной плачевного состояния биатлона в РФ получила ответ - последний, практически, назвал олимпийского чемпиона «старым пердуном». В свою очередь, Александр Тихонов в беседе с НСН пообещал ответить Губерниеву двумя миллионами нецензурных выражений.
«Отвечать этому...., а толку? Сейчас я готовлю более 2 млн нецензурных слов в его адрес – в Facebook, везде, это все ему. Он просто моральный урод. Николай Николаевич Озеров, уже сидя в инвалидной коляске, назвал меня любимым спортсменом за всю его жизнь. Я тогда заплакал. Это же Озеров! Это вот оценка! И я знаю себе цену, я остался самим собой. В какой стране лучшего спортсмена века, с Орденом Ленина могут так оскорбить?! 41 год прошел, как меня никто в Советском Союзе и на постсоветском пространстве обойти не может. Я и живу поэтому в Белоруссии, [подальше] от таких, как Губерниев», - сказал Тихонов.
При этом, собеседник НСН отметил, что в свои 73 года он выглядит «лучше, чем Губерниев».
«Сравнить Губерниева – губошлепа - и Тихонова - лучшего спортсмена, обладателя диплома лучшего президента среди всех национальных федераций по биатлону? После моего ухода, на что сегодня похож биатлон?! У меня была профессиональная команда! Я даже на него [Губерниева] не обижаюсь, он же не понимает, что все, кто с Тихановым поскандалил, болеют. Посмотрите на его физиономию последние месяц- полтора: какие мешки под глазами, как он стал вести последние репортажи. Мне все говорят, что он стал намного скромнее. Я выгляжу лучше, чем Губерниев в свои 73 года. Представляю, каким сгорбленным он будет. Я помню того Губерниева, который стоял в 10-20 метрах и боялся подойти, потому что все было направлено на результат, я его близко не допускал. У меня не было звезд как Фуркад, но не менее двух золотых медалей каждый сезон мы приносили. А что мы видим в последнее время? Чем не устраивала профессиональная команда Тихонова в 11 человек? Саше Логинову тоже помогали Кравцов, Тихонов, Касперович. А теперь Драчев пишет, что они сделали из него чемпиона мира, а сам и близко не подходил к этим тренерам. Одна ложь и вранье!» - заключил четырехкратный олимпийский чемпион.
Отметим, советский биатлонист Александр Тихонов с 1996 по 2008 год являлся президентом Союза биатлонистов России, с 2008 по 2010 год вице-президентом СБР, также с 2002 по 2009 год первым вице-президентом Международного союза биатлонистов. Рекорд Тихонова по количеству золотых олимпийских медалей был непревзойденным до 2002 года, а по золотым медалям чемпионатов мира вплоть до 2009 года.
Ранее НСН сообщала, что Тихонов раскритиковал поведение главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева во время обысков в номере Александра Логинова на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
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