Губерниев отказался отвечать Тихонову на «губошлепа»

«У меня нет ни с кем никакой перепалки!» - заявил Губерниев в эфире НСН.

По словам Тихонова, Губерниев после скандала с ним стал выглядеть хуже, а вести себя скромнее.

«Я даже на него [Губерниева] не обижаюсь, он же не понимает, что все, кто с Тихановым поскандалил, болеют. Посмотрите на его физиономию последние месяц- полтора: какие мешки под глазами, как он стал вести последние репортажи. Мне все говорят, что он стал намного скромнее. Я выгляжу лучше, чем Губерниев в свои 73 года. Представляю, каким сгорбленным он будет», - отметил ранее в эфире НСН Тихонов.



