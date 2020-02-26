Губерниев отказался отвечать Тихонову на «губошлепа»
Российский спортивный комментатор в эфире НСН заявил, что не ведет полемику с четырехкратным олимпийским чемпионом Тихоновым.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обменялись парой оскорбительных замечаний в адрес друг друга. Конфликт получил старт после того, как Тихонов обвинил Губерниева в его негативном влиянии на состояние биатлона в РФ. Спортивный комментатор, в свою очередь отметил: «Опять завыли какие-то старые пердуны, которые прятали свои глаза в Антхольце. Люблю я биатлонный Ералаш». На что Александр Тихонов в эфире НСН назвал Губерниева «губошлепом» и заявил, что в свои 73 года выглядит куда лучше 45-летнего комментатора. После этого российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отказался отвечать Тихонову.
«У меня нет ни с кем никакой перепалки!» - заявил Губерниев в эфире НСН.
По словам Тихонова, Губерниев после скандала с ним стал выглядеть хуже, а вести себя скромнее.
«Я даже на него [Губерниева] не обижаюсь, он же не понимает, что все, кто с Тихановым поскандалил, болеют. Посмотрите на его физиономию последние месяц- полтора: какие мешки под глазами, как он стал вести последние репортажи. Мне все говорят, что он стал намного скромнее. Я выгляжу лучше, чем Губерниев в свои 73 года. Представляю, каким сгорбленным он будет», - отметил ранее в эфире НСН Тихонов.
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