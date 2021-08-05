«Терпила и шапито». Матч «Спартака» с «Бенфикой» превратился в реалити-шоу
Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов объявил об уходе из команды из-за «публичных унижений» со стороны супруги владельца клуба Леонида Федуна.
Неудачный дебют «Спартака» в Лиге Чемпионов УЕФА 2021-22 вылился в череду скандалов, вызвавших бурю эмоций среди болельщиков других команд, поблагодаривших красно-белых за «очередной цирк».
Главной «бомбой» вечера среды стало заявление об отставке спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова, признавшегося, что больше не хочет быть «терпилой» и выслушивать нападки Заремы Салиховой. Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал поведение спортдиректора «не мужским поступком», а его брат упрекнул Попова в пьянстве.
При этом сама игра, в которой «Спартак» уступил дома лиссабонской «Бенфике» со счетом 0:2, возмутила тренера португальского клуба Жорже Жезуша, обвинившего российский клуб в «игре в гандбол».
Спортивные СМИ в этот раз почти не кричали о «позоре», смирившись с футбольной составляющей матча. Тем не менее, «Спортс.ру» назвал отчет об игре «Новое шапито в Спартаке», а «Спорт-экспресс» - «Безумным реалити-шоу».
А начиналась игра «Спартака» с «Бенфикой» с почти детективных событий. Накануне игры стало известно о полной замене испанской судейской бригады на сербскую. Ближе к ее началу сообщили об отказе от использования видеосистемы VAR.
Первый тайм матча проходил в равной борьбе, во втором португальцы забили два гола и еще не менее двух раз вправе были претендовать на пенальти после явных попаданий мяча в руки игрокам «Спартака». Однако судьи этого не замечали, чем вызвали у болельщиков мысли о «братской помощи сербов».
«Мы показали качественный футбол, контролировали игру почти весь матч, могли побеждать и 4:0, и 5:0 - временами «Спартак» играл в гандбол. За две руки судья мог бы назначить пенальти – если бы был VAR, то он бы поправил арбитра», - сказал после игры тренер «Бенфики» Жорже Жезуш, которого болельщики назвали «троллем».
Через несколько минут после окончания игры «Спорт-экспресс» опубликовал сенсационное интервью, которое обозреватель газеты Игорь Рабинер взял в перерыве матча у спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова.
Тот пообещал, что 5 августа напишет заявление об уходе из клуба, назвав «последней каплей» отказ от трансфера аргентинца Гонсало Монтиэля. По словам Попова, тренер красно-белых Руй Витория одобрил этого игрока, однако владелец клуба Леонид Федун отказался от сделки, сославшись на мнение бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
«Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том, что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой. Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба (Заремы Салиховой – прим. НСН). Федун обещал решить этот вопрос, но ничего не менялось. Теперь понимаю: с учетом того, что по составу идут консультации с ее любимцем Тедеско, и не могло измениться», - подчеркнул Попов.
Брат Леонида Федуна Андрей высказал мнение, что Попов мог быть нетрезв.
«Попов уходит? Выпил, наверное. Что вы чушь несёте? С Поповым разговаривайте. Его заявлений я не слышал», - сказал Андрей Федун «Чемпионату».
Сам владелец «Спартака», в отличие от брата, заявление Попова слышал.
«Это не мужской поступок - бежать после поражений. Всё, что могу сказать. К сожалению, у Попова подобная ситуация уже была. Ну ладно, Бог с ним», - сказал Леонид Федун «Спорт-экспрессу».
Зарема Салихова, которую называют «супругой» Леонида Федуна, после матча с «Бенфикой» опубликовала в Telegram фотографию нарисованного от руки «плана» игры красно-белых, составленного дочкой владельца «Спартака».
Рекомендации ребенка португальскому тренеру команды Рую Витории окончательно добили болельщиков, в комментариях которых было уже больше грусти, чем иронии: «Вот вроде думаешь: дно достигнуто. Но снизу постучали», «Открыт новый персонаж в управлении Спартака», «Ещё никто так не опускал главного тренера. Руй, куда ты попал?», «Даже не знаю. Как-то даже жалко Спартак становится. Ни в одном клубе нет такого цирка».
Ранее бывший игрок красно-белых и футбольный эксперт Евгений Ловчев заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что «Федун с Заремой играются в игрушку какую-то».
Ответная игра третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится 10 августа в Лиссабоне.
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