«Терпила и шапито». Матч «Спартака» с «Бенфикой» превратился в реалити-шоу

При этом сама игра, в которой «Спартак» уступил дома лиссабонской «Бенфике» со счетом 0:2, возмутила тренера португальского клуба Жорже Жезуша, обвинившего российский клуб в «игре в гандбол».

Спортивные СМИ в этот раз почти не кричали о «позоре», смирившись с футбольной составляющей матча. Тем не менее, «Спортс.ру» назвал отчет об игре «Новое шапито в Спартаке», а «Спорт-экспресс» - «Безумным реалити-шоу».

А начиналась игра «Спартака» с «Бенфикой» с почти детективных событий. Накануне игры стало известно о полной замене испанской судейской бригады на сербскую. Ближе к ее началу сообщили об отказе от использования видеосистемы VAR.

Первый тайм матча проходил в равной борьбе, во втором португальцы забили два гола и еще не менее двух раз вправе были претендовать на пенальти после явных попаданий мяча в руки игрокам «Спартака». Однако судьи этого не замечали, чем вызвали у болельщиков мысли о «братской помощи сербов».

«Мы показали качественный футбол, контролировали игру почти весь матч, могли побеждать и 4:0, и 5:0 - временами «Спартак» играл в гандбол. За две руки судья мог бы назначить пенальти – если бы был VAR, то он бы поправил арбитра», - сказал после игры тренер «Бенфики» Жорже Жезуш, которого болельщики назвали «троллем».