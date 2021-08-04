Судейский комитет УЕФА заменил всех арбитров матча «Спартак» - «Бенфика»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил новую бригаду арбитров на первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой», сообщает пресс-служба организации.
Изначально обслуживать встречу поручили испанской бригаде судей Карлосу Дель Серро, Хуану Юсте, Роберто Алонсо и Хавьеру Альбероле. Вместо них на матче будут работать сербские арбитры Срджан Йованович, Урош Стойкович, Милан Михайлович и Новак Симович.
Клубы «Спартак» и «Бенфика» сыграют в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает RT. Первая игра пройдёт в Москве 4 августа, ответная - 10 августа в Лиссабоне.
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