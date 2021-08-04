Спортивный директор «Спартака» заявил об уходе из клуба

Спортивный директор московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Попов заявил об уходе со своей должности. Об этом он заявил в интервью «Спорт-экспресс».

Попов намерен написать заявление на увольнение 5 августа. Причиной, в частности, стали разногласия с владельцем клуба о трансфере игроков. Попов назвал это недоверием своей работе.

В свою очередь, владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что считает такое поведение Попова не мужским поступком.

«Спартак» 4 августа встретился в Москве с португальской «Бенфикой» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей. Ответная игра состоится 10 августа.